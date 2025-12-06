Các chương trình, đề án của Đoàn phải mang hơi thở của cuộc sống

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ I, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: Các chương trình, đề án của Đoàn phải mang hơi thở của cuộc sống, hình ảnh của thanh niên; thanh niên phải là người sáng tạo, kiến tạo những giá trị cốt lõi thay vì thừa hành; các hoạt động phải được thiết kế bám sát với tình hình thực tiễn địa phương.

Sáng 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 254 đại biểu đoàn viên đại diện cho 780 ngàn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Đến dự đại hội có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn,Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương...

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chương trình, đề án của Đoàn phải mang hơi thở của cuộc sống, hình ảnh của thanh niên

Phát biểu tại Đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: Các đại biểu rất phấn khởi khi chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội toàn diện và nổi bật của tỉnh Đồng Nai. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến cao tốc, vành đai đang được triển khai mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới cho cả tỉnh và vùng Đông Nam Bộ. Văn hóa - xã hội có nhiều điểm sáng; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chăm lo toàn diện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; chủ quyền biên giới được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế có bước phát triển rõ rệt. Những kết quả đó khẳng định quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trong những thành tựu chung ấy, có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo.

“Từ báo cáo chính trị và phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng nhận thấy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả rõ rệt. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật của các cấp bộ đoàn tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua. Đây là niềm tự hào chung và là phần thưởng ghi dấu tinh thần cống hiến, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh” – Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích nguyên nhân của những việc còn làm chưa tốt, xác lập các giải pháp để khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ mới mà văn kiện trình Đại hội đã chỉ rõ những mặt còn yếu, những khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang yêu cầu: “Nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I cũng xác lập 03 nhiệm vụ đột phá và 08 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những định hướng quan trọng đối với các cấp bộ đoàn của tỉnh để triển khai thực hiện trong thời gian tới; là cơ hội để tuổi trẻ tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ tuổi trẻ Đồng Nai trong giai đoạn mới. Tôi thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các đồng chí đã xác lập trong báo cáo chính trị trình Đại hội, đặc biệt là 18 chỉ tiêu và 5 đề án trọng tâm”.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Luôn điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể”, là trung tâm của công tác giáo dục. Thanh niên Đồng Nai phải thực sự là lực lượng đi đầu trong làm chủ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp, thúc đẩy kinh tế xanh, tình nguyện vì cộng đồng để tham gia xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững. Các chương trình, đề án của Đoàn phải mang hơi thở của cuộc sống, hình ảnh của thanh niên; thanh niên phải là người sáng tạo, kiến tạo những giá trị cốt lõi thay vì thừa hành; các hoạt động phải được thiết kế bám sát với tình hình thực tiễn địa phương, phù hợp đặc thù, phù hợp với đối tượng và địa bàn; có tính mạnh mẽ trong hành động và có sức lan tỏa cao. Kiên trì áp dụng phương châm “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo”: 3 Dễ: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; 3 Rõ: rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; 3 Đo: đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, huy động mọi nguồn lực và triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, du lịch, nông nghiệp, công nghệ. Mục tiêu là tạo ra một môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai. Đối với Đồng Nai, cần đầu tư để phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước, trên địa bàn dân cư, trong trường học. Đặc biệt cần đầu tư giải pháp để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi tổ chức Đoàn đăng ký “mỗi quý một kết quả lớn”, “mỗi năm hai đột phá”.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai khoá 1- Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu: “Các cấp bộ Đoàn của tỉnh Đồng Nai đặt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn của tỉnh lên hàng đầu, hướng tới hình mẫu cán bộ Đoàn với 3 tiêu chí: Giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lý tưởng phụng sự đất nước bằng tri thức, công nghệ; Cán bộ đoàn phải luôn giữ tinh thần học hỏi; học hỏi không ngừng, từ công việc, từ đồng nghiệp, từ thực tiễn. Mỗi cán bộ Đoàn của chúng ta phải giữ trái tim tử tế để mỗi kết quả mà chúng ta làm ra đều vì đoàn viên, vì thanh niên, vì nhân dân. Có như vậy thì chúng ta mới có thể gần gũi với thanh niên và có thể đề ra các giải pháp đồng hành và phát huy với thanh niên hiệu quả nhất”.

Phối hợp chặt chẽ trong khối Mặt trận

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chỉ đạo: Sau hợp nhất, Đồng Nai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn với yêu cầu ngày càng cao. Đoàn Thanh niên - với mô hình mới là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - mở ra thuận lợi mới về vị thế, cơ chế phối hợp và nguồn lực; đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ trong khối Mặt trận và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.

Phó Bí thư Thường trực Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại đại hội.

Thanh niên chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh, tập trung đông trong các khu công nghiệp - Đây là lực lượng trẻ, năng động, am hiểu công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với chuyển đổi số và các xu thế phát triển mới; là nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển tỉnh nhà. Bối cảnh mới, mô hình mới và yêu cầu mới đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn, chứng minh rõ vai trò nòng cốt trong tập hợp thanh niên và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thay mặt tuổi trẻ Đồng Nai, anh Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai nêu rõ: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là một dấu mốc lịch sử, là Đại hội đầu tiên sau khi sắp xếp, mở rộng địa giới hành chính; là biểu tượng của một bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới. Trong mô hình mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ vai trò là cầu nối gắn kết giữa tổ chức với thanh niên, là lực lượng xung kích trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn kết này không chỉ làm sâu sắc thêm mối quan hệ mật thiết giữa Đoàn với thanh niên, mà còn góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của lòng dân - nền tảng vững chắc của Mặt trận. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Trong sức mạnh ấy, tuổi trẻ Đồng Nai với tinh thần tiên phong, sáng tạo, khát vọng cống hiến đã, đang và sẽ là lực lượng góp phần cùng với các khối khác tạo nên sự đồng thuận xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Box: Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai khoá 1- Nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 41 anh, chị; Ban Thường vụ 13 anh, chị. Chỉ định anh Nguyễn Minh Kiên tiếp tục làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hai Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm chị Nguyễn Trần Phương Hà và anh Phan Thế Công.