Thanh niên phải tiên phong nhận những việc khó, việc mới, không đùn đẩy, né tránh

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên phải “tiên phong đảm nhận những việc khó, việc mới, trên tinh thần không đùn đẩy, không né tránh, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ lãnh đạo phân công”.

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn viên thanh niên phải có khát vọng lớn, khát vọng đẹp

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn đã “cơ bản giữ vững được nhịp độ và có nhiều điểm nhấn, đóng góp tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Trung ương Đoàn”.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Công Hướng

Một trong những điểm nhấn quan trọng, theo anh Bùi Quang Huy, là công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, có những sản phẩm công nghệ cụ thể. Ví dụ, hệ thống “link rút gọn 263” là một sản phẩm tiêu biểu, giúp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp cận được đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Một điểm nhấn khác, là việc huy động nguồn lực khá lớn để thực hiện các nội dung an sinh xã hội; hay nhiều chương trình tập huấn về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo được tổ chức, lan toả trong toàn hệ thống đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện, học tập và nâng cao kỹ năng số…

Về một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, cần phải “nghiêm túc rút kinh nghiệm”, đồng thời cho rằng, nhiệm kỳ mới, phải triệt để khắc phục những vấn đề được nêu ra.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Công Hướng

Nói về những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ mới với Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn, theo anh Huy, hiện nay, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với những yêu cầu rất lớn, và toàn bộ hệ thống chính trị phải nỗ lực, cố gắng “trong một trạng thái rất cao mới đạt được”.

Về một số định hướng công tác thời gian tới với Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh các tiêu chí: “Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo”.

Theo anh Huy, phải có khát vọng, có tình yêu với công việc mới hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Nếu không có khát vọng, không có mục tiêu phấn đấu, rất dễ mất phương hướng. “Rất mong các bạn đoàn viên cơ quan chúng ta có khát vọng lớn, khát vọng đẹp”, anh Huy nêu.

Về tiêu chí tiên phong, anh Huy nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên phải tiên phong trong chuyển đổi số. Phải coi đây không phải là một nhiệm vụ có tính chất kỹ thuật, mà là cơ hội để đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành. Theo anh Huy, tổ chức đoàn có nhiều yếu tố đặc thù, nhiều khối, nhiều đối tượng, trải khắp cả nước, nếu không ứng dụng chuyển đổi số, rất khó để điều hành.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, phải mạnh dạn thử nghiệm các nền tảng số, các công cụ số mới trong quản lý phong trào, trong truyền thông, tương tác với thanh niên, từ đó, rút kinh nghiệm và nhân rộng cho cả nước. Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn phải đặt mục tiêu như vậy, và phải làm được.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

﻿Ảnh: Công Hướng

Một “tiên phong” nữa, theo anh Bùi Quang Huy, là “tiên phong đảm nhận những việc khó, việc mới, trên tinh thần không đùn đẩy, không né tránh, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ lãnh đạo phân công”. Anh Huy nhấn mạnh thêm, cần nêu cao tính cộng đồng trách nhiệm trong công việc; tăng cường làm việc nhóm, phát huy trí tuệ tập thể; tăng cường kết nối nội khối, nhân lên sức mạnh trong Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn…

Anh Huy cũng nhấn mạnh rằng, cần tiên phong trong tự học tập, tự đào tạo, tự nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, khả năng phân tích, đánh giá, các kỹ năng trong công việc, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Theo anh Huy, cần phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tốt nhất, nhanh nhất, chính xác nhất, bởi hiện nay, tốc độ rất quan trọng. Như việc nắm bắt tình hình cơ sở, nếu nhanh, chúng ta mới đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời được. Anh Huy nêu rõ: nếu không học tập, sẽ bị tụt hậu, không đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Dám nói thẳng, nói thật, dám chịu trách nhiệm

Về yếu tố bản lĩnh, theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trong bối cảnh hiện nay, bộ máy nhân sự ít đi, công việc nhiều lên, vì thế, phải “có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn đó”; đồng thời, cho rằng, khi chuyển đổi số tốt hơn, số hóa được dữ liệu, mọi thứ sẽ hợp lý hơn, những khó khăn sẽ giảm đi.

“Chúng ta cũng phải dám nói thẳng, dám nói thật, dám bảo vệ những điều mình cho là đúng và dám chịu trách nhiệm với những gì mình đề xuất. Đây cũng là bản lĩnh và phải rèn luyện bản lĩnh từ những việc như thế”, anh Huy nhấn mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội.

Ảnh: Công Hướng

Về yếu tố sáng tạo, theo anh Bùi Quang Huy, câu chuyện này đã đề cập nhiều. Ví dụ, với công tác Đoàn, cùng một nội dung, nhưng năm sau tổ chức thì phải hay hơn, sinh động hơn, sáng tạo hơn. Đó là áp lực, để người làm công tác Đoàn phải luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo. Còn nếu năm nào cũng làm giống nhau, sẽ không bao giờ thu hút được đoàn viên thanh niên. Anh Huy kỳ vọng, các mô hình, sản phẩm sáng tạo của Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn sẽ có sức lan tỏa trong Đoàn thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thậm chí, lan tỏa trong toàn Đoàn.

Anh Huy cũng đề cập đến việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn, làm sao hấp dẫn để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia. “Chi đoàn là tế bào của tổ chức Đoàn. Tế bào yếu làm sao tổ chức mạnh được. Chỗ này phải hết sức quan tâm”, anh Huy lưu ý.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề cập vấn đề sức khỏe của đoàn viên, thanh niên, gợi ý, mỗi đoàn viên, thanh niên cần có tinh thần rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Tổ chức đoàn cần hình thành các câu lạc bộ sở thích để phát triển phong trào. “Không bao giờ có một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể ốm yếu”, anh Huy nhấn mạnh, bày tỏ mong muốn, đoàn viên, thanh niên nên duy trì việc rèn luyện thể lực, có sức khỏe để suy nghĩ, sáng tạo, cống hiến cho tổ chức, cơ quan, đơn vị…

Mỗi hoạt động phải hướng đến hiệu quả rõ ràng, tránh dàn trải

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đề nghị, Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn cần tạo môi trường để cán bộ trẻ được học tập nâng cao năng lực số, được tham gia xây dựng thể chế, thiết kế các chương trình lớn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, được thử thách trong nhiệm vụ khó và được ghi nhận xứng đáng. Đặc biệt phải phát huy được các lợi thế nổi trội của cán bộ trẻ trong cơ quan trong công nghệ, truyền thông, dữ liệu số và sáng tạo…

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Trung ương Đoàn và các đại biểu chúc mừng các anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Công Hướng.

Cùng với đó, cần kết hợp hài hòa trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tiên phong. Tuổi trẻ Cơ quan Trung ương Đoàn phải là lực lượng có tri thức cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần cầu thị, hợp tác trong công tác. Mỗi đoàn viên cần nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ gìn tính kỷ luật, phong cách chuẩn mực, tác phong chuyên nghiệp của cán bộ Đoàn. Theo anh Nhất Linh, đây chính là nền tảng để hình thành đội ngũ cán bộ trẻ của Trung ương Đoàn vừa hồng vừa chuyên, vừa có trình độ chuyên môn, vừa thấm nhuần lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân và cống hiến cho sự nghiệp thanh niên.

Anh Nhất Linh cũng đề nghị, cần chuyển mạnh từ các hoạt động chưa đo đếm được sang giá trị thực, đo bằng đóng góp xã hội và kết quả cụ thể. Mỗi hoạt động Đoàn trong cơ quan phải hướng đến hiệu quả rõ ràng, tránh dàn trải, tập trung vào việc giải quyết nhiệm vụ của cơ quan và tạo ra sản phẩm cụ thể, đo được.

Theo anh Nhất Linh, hoạt động đoàn cần triển khai theo tinh thần "ba dễ, ba rõ, ba đo" của Tổng Bí thư Tô Lâm: Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động.