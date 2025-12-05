Thanh niên Tây Ninh xung kích chuyển đổi số, phát triển chiến lược tỉnh biên giới

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh đoàn viên thanh niên tỉnh phải trở thành lực lượng xung kích trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các chương trình phát triển chiến lược của tỉnh biên giới.

Sáng 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương. Đại hội có 296 đại biểu đại diện cho hơn 75.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ sự ghi nhận đối với dấu ấn đóng góp của tuổi trẻ Tây Ninh - lực lượng đã có nhiều sáng tạo và hành động thiết thực dưới sự dẫn dắt của tổ chức Đoàn.

“Tuổi trẻ Tây Ninh đã góp phần xây dựng một môi trường ổn định, giàu bản sắc và ngày càng phát triển. Đây là kết quả của quá trình phấn đấu nghiêm túc, bền bỉ của các cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua”- chị Trang phát biểu.

Bí thư Trung ương Đoàn - chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, nhiệm kỳ mới của Tỉnh Đoàn Tây Ninh bắt đầu đúng thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển rất quan trọng, toàn hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các mục tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đặt ra gồm phát triển nhanh và bền vững, khai thác lợi thế tỉnh biên giới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu và du lịch đặc sắc - là định hướng quan trọng để tổ chức Đoàn triển khai nhiệm vụ.

Chị Trang đánh giá những mục tiêu này mở ra cơ hội để tuổi trẻ Tây Ninh thể hiện vai trò tiên phong và bản lĩnh cống hiến. Chị cũng thống nhất cao với các mục tiêu và giải pháp trong báo cáo chính trị, xem đây là nền tảng để Đoàn hành động mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào sáng 5/12.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị công tác giáo dục cần tập trung gìn giữ giá trị truyền thống của tỉnh, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền để phù hợp với thanh niên. Chị nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đưa việc học nghị quyết và lý luận chính trị lên môi trường số, mở rộng mạng lưới truyền thông để định hướng dư luận, nhất là ở vùng biên giới, tôn giáo và khu công nghiệp.

Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, chị Trang lưu ý công nghệ vừa tạo cơ hội vừa tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải hỗ trợ thanh niên khai thác tốt công nghệ và đủ bản lĩnh vượt qua thách thức trong kỷ nguyên số.

Nhấn mạnh dư địa phát triển của Tây Ninh trong lĩnh vực công nghiệp theo hướng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu và du lịch sinh thái - văn hóa, chị cho rằng thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong từng lĩnh vực. Mỗi phong trào, đề án và công trình thanh niên cần rõ mục tiêu và giá trị tạo ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chị Trang cũng khuyến khích thanh niên mạnh dạn đề xuất sáng kiến, tham gia vào các chương trình phát triển của tỉnh, chuyển từ thế thụ động sang chủ động. Cùng với đó, Đoàn cần tiếp tục hỗ trợ thanh thiếu niên về học tập, việc làm, kỹ năng sống, đời sống tinh thần, đặc biệt quan tâm học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Với tinh thần đoàn kết, tiên phong và sáng tạo, tuổi trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương nhanh, xanh, bền vững và hội nhập cùng cả nước”- Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhắn gửi.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho biết, giai đoạn 2022 - 2025 đã ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ của tuổi trẻ Tây Ninh. Thanh niên tỉnh nhà tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phong trào khởi nghiệp lan tỏa rộng, nhiều công trình, mô hình ứng dụng công nghệ được triển khai hiệu quả.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh.

Công tác giáo dục và tổ chức phong trào có nhiều đổi mới trong phương thức thực hiện, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và tạo được dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được củng cố; đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành, trở thành nguồn nhân lực kế cận tin cậy của Đảng và chính quyền.

Theo anh Phú, tuổi trẻ Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức lớn trong bối cảnh số hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Điều đó đòi hỏi thanh niên phải tự tin, dám dấn thân và đổi mới tư duy.

“Thanh niên cần chủ động, tiên phong trong đổi mới tư duy, trau dồi kiến thức và bản lĩnh để biến khó khăn thành cơ hội, làm chủ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”- Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh.

Anh Phú cho rằng xây dựng tổ chức Đoàn tỉnh Tây Ninh ngày càng vững mạnh, tập hợp và đoàn kết đông đảo thanh niên chính là nhiệm vụ trọng tâm để Đoàn thực sự trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng.

“Với tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", tuổi trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, chủ động hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia”- anh Phú nói.