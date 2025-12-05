Anh Trần Ngọc Nam làm Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố quyết định chỉ định nhân sự của Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Anh Trần Ngọc Nam được chỉ định làm Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ mới.

Sáng 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể 345 đại biểu chính thức.

Tham dự phiên trọng thể có anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Mai Văn Tuất – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đánh dấu bước sang giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, anh Trần Ngọc Nam – Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, nhìn lại giai đoạn 2022 – 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả toàn diện.

Nổi bật là công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh mạnh mẽ với việc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai nền tảng "Mặt trận số". Việc quản lý đoàn viên qua App Thanh niên Việt Nam được thực hiện hiệu quả, giúp dữ liệu trở nên minh bạch và thuận tiện.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nam nêu rõ, Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ I diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đại hội sẽ xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Ninh Bình bước sang giai đoạn mới với tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Đại hội cũng là diễn đàn quan trọng để các đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi Điều lệ Đoàn, đồng thời hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo phản ánh đầy đủ tâm tư, trí tuệ và nguyện vọng của tuổi trẻ toàn tỉnh.

"Đây chính là cơ hội để tuổi trẻ Ninh Bình thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới", anh Nam nhấn mạnh.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Nâng cao năng lực hội nhập 500 nghìn lượt thanh thiếu nhi

Phát huy kết quả tích cực đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn Thanh niên tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Trong đó, tất cả cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức mỗi năm ít nhất 1 hoạt động xoá điểm đen về ô nhiễm môi trường. Tối thiểu mỗi năm 1 công trình thanh niên cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các xã, phường. 500.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức.

Tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hỗ trợ cho ít nhất 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hằng năm, Đoàn Thanh niên tỉnh chủ trì 1 cuộc giám sát và phản biện xã hội; Đoàn xã, phường chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức từ 1 - 2 cuộc giám sát và phản biện xã hội.

Đại hội cũng đã thống nhất chương trình, phong trào, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục; phong trào “Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong trong kỷ nguyên mới"; chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Ninh Bình”; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao quyết định tới Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình khoá mới. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình ra mắt Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình gồm 41 anh, chị; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình gồm 13 anh, chị; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 7 anh, chị. Anh Trần Ngọc Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 – 2030. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 5 anh, chị: Vũ Trần Tùng Anh; Lê Thị Mai Phương; Bùi Chính Thức; Ngô Thị Thùy Trang và Phạm Thị Hải Yến. Anh Bùi Chính Thức làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình tặng hoa chia tay các uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Xuân Tùng

Khởi nghiệp gắn với phát triển kinh tế tư nhân

Trong thư gửi tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh: Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển.

Cụ thể, Tiên phong phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức, lối sống. Tiên phong làm chủ công nghệ mới, ứng dụng chuyển đổi số vào mọi mặt của đời sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn, nhất là trên không gian mạng. Thể hiện sự sẻ chia, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau xây đắp ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến vì mục tiêu chung của tỉnh Ninh Bình.

Khuyến khích tư duy sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động, nhất là trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp. Biến ý tưởng thành hiện thực, tạo ra các giải pháp đột phá, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế tri thức.

Xác định 3 khâu đột phá trọng tâm nhiệm kỳ tới, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên mang tính đột phá về quy mô và chất lượng, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, thách thức của địa phương.

Tạo đột phá trong phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện về trí tuệ, năng lực và thể chất cho mỗi đoàn viên, thanh niên. Thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, góp phần phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.