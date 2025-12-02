Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026. Thông qua các tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện truyền cảm hứng, những mô hình sáng tạo của tuổi trẻ... từ đó, tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực, định hướng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 30/6/2026. Các tác phẩm dự thi gửi tại website: giaibaochi.doanthanhnien.vn

Giải thưởng không chỉ khuyến khích, tôn vinh những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, mà còn hướng tới tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực, định hướng lí tưởng, lẽ sống, khát vọng cống hiến cho giới trẻ.

Lan toả lí tưởng, lẽ sống, khát vọng cống hiến

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự Giải thưởng năm 2026 là những tác phẩm phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các tác phẩm phản ánh tuổi trẻ thi đua, sáng tạo đóng góp đưa đất nước tiến vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phản ánh kết quả các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đặc biệt, phản ánh mô hình hay, cách làm hiệu quả hoặc đề xuất giải pháp của Đoàn và tuổi trẻ cả nước tham gia thực hiện các chủ trương mới của Đảng, nhất là chống lãng phí, chuyển đổi số...

Bên cạnh đó, là các tác phẩm phản ánh việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới. Các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; câu chuyện đẹp về người trẻ.

Đa dạng loại hình

Giải thưởng năm nay xét các tác phẩm thuộc 7 loại hình: báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí; báo chí đa phương tiện; báo chí viết về trẻ em, công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tác phẩm dự thi được đăng tải từ ngày 1/5/2025 đến ngày 30/6/2026 trên các cơ quan báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Tác phẩm dự thi thuộc nhóm thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, giao lưu, phim tài liệu, ảnh báo chí... về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, về gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.