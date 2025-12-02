Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 30/6/2026.
Các tác phẩm dự thi gửi tại website: giaibaochi.doanthanhnien.vn
Giải thưởng không chỉ khuyến khích, tôn vinh những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, mà còn hướng tới tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực, định hướng lí tưởng, lẽ sống, khát vọng cống hiến cho giới trẻ.
Lan toả lí tưởng, lẽ sống, khát vọng cống hiến
Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự Giải thưởng năm 2026 là những tác phẩm phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Các tác phẩm phản ánh tuổi trẻ thi đua, sáng tạo đóng góp đưa đất nước tiến vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phản ánh kết quả các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đặc biệt, phản ánh mô hình hay, cách làm hiệu quả hoặc đề xuất giải pháp của Đoàn và tuổi trẻ cả nước tham gia thực hiện các chủ trương mới của Đảng, nhất là chống lãng phí, chuyển đổi số...
Bên cạnh đó, là các tác phẩm phản ánh việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới. Các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; câu chuyện đẹp về người trẻ.
Đa dạng loại hình
Giải thưởng năm nay xét các tác phẩm thuộc 7 loại hình: báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí; báo chí đa phương tiện; báo chí viết về trẻ em, công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Tác phẩm dự thi được đăng tải từ ngày 1/5/2025 đến ngày 30/6/2026 trên các cơ quan báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.
Tác phẩm dự thi thuộc nhóm thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, giao lưu, phim tài liệu, ảnh báo chí... về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, về gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.
Về cơ cấu giải thưởng:
1. Đối với thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình
Ban Tổ chức trao Giải thưởng theo từng thể loại (4 thể loại), mỗi thể loại, bao gồm:
+ 1 Giải A, nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 20.000.000 đồng.
+ 1 Giải B, nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 15.000.000 đồng.
+ 2 Giải C, mỗi giải nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng.
+ 3 Giải Khuyến khích, mỗi giải nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 5.000.000 đồng.
2. Đối với thể loại ảnh báo chí: Ban Tổ chức trao 1 Giải cho tác phẩm ảnh báo chí dự thi xuất sắc nhất gồm Bằng khen và phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng.
3. Đối với thể loại báo chí đa phương tiện: Ban Tổ chức trao 2 Giải cho các tác phẩm báo chí dự thi xuất sắc nhất, mỗi giải gồm Bằng khen và phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng.
4. Ban Tổ chức trao hệ thống giải riêng cho các tác phẩm báo chí viết về trẻ em, công tác Đội và phong trào thiếu nhi, gồm:
+ 1 Giải A, nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 20.000.000 đồng.
+ 1 Giải B, nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 15.000.000 đồng.
+ 1 Giải C, nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng.
5. Giải tập thể: Ban Tổ chức xét tặng 2 Giải thưởng dành cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoặc tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tham gia hưởng ứng, gửi, đề xuất nhiều bài dự thi nhất. Mỗi giải nhận Bằng khen và phần thưởng trị giá 5.000.000 đồng.
Số lượng, cơ cấu giải thưởng được xác định dựa trên kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.