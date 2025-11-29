Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nữ sinh đến nhận thưởng với đôi nạng gỗ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm học 2024-2025, Thành Đoàn đã xét chọn và tuyên dương 87 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Nữ sinh Trần Thị Diễm Hằng gặp tai nạn giao thông cách đây 2 tháng, em đến nhận thưởng với đôi nạng gỗ trên tay.

Chiều 28/11, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố” năm học 2024-2025, nhằm vinh danh các em học sinh theo học hệ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” là phần thưởng quý giá ghi nhận những nỗ lực của các học sinh gắn với các tiêu chí: rèn luyện đạo đức, rèn luyện tay nghề và rèn luyện thể lực.

Năm học 2024-2025, Thành Đoàn đã xét chọn và tuyên dương 87 học sinh đạt danh hiệu này, trong đó có 2 gương xuất sắc đạt thành tích này 2 lần liên tiếp.

img-1262.jpg
Các bạn học sinh chia sẻ nỗ lực để chinh phục danh hiệu. Ảnh: Ngô Tùng
img-1274.jpg
Anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tặng Bằng khen của Thành Đoàn cho các bạn học sinh tiêu biểu.
img-1268.jpg
img-1300.jpg
Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện ghi nhận những thành quả phấn đấu của các bạn về đạo đức, tay nghề và thể lực.
img-1319.jpg
img-1324.jpg
Nữ sinh Trần Thị Diễm Hằng gặp tai nạn giao thông cách đây 2 tháng, em đến nhận thưởng với đôi nạng gỗ trên tay.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, qua nhiều năm triển khai, phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" ngày càng lan tỏa, trở thành mục tiêu phấn đấu, động lực khích lệ đoàn viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nỗ lực rèn luyện, cống hiến. Với danh hiệu đạt được, các bạn trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua của tuổi trẻ thành phố, đặc biệt là góp phần lan tỏa các giá trị của phong trào, tạo môi trường kết nối, phát huy các gương điển hình sau tuyên dương.

img-1316.jpg
img-1330.jpg
img-1333.jpg
img-1361.jpg
Thành Đoàn tuyên dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn học sinh.

“Những cá nhân được tuyên dương hôm nay là những cá nhân tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tay nghề cũng như tích cực tham gia phong trào Đoàn thanh niên tại trường. Hành trình phấn đấu, rèn luyện của các em đến với danh hiệu cũng chính là minh chứng sâu sắc cho sự trưởng thành, sức hút và giá trị lan tỏa mà phong trào mang lại”, anh Khoa nhìn nhận. Anh cũng mong các bạn tiếp tục cố gắng học tập, nâng cao tay nghề để hoàn thiện mình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và kỳ vọng về đội ngũ lao động trẻ lành nghề, có tác phong công nghiệp.

img-1371.jpg
87 học sinh tiêu biểu nhận giải thưởng Học sinh 3 rèn luyện năm học 2024-2025.
﻿Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
