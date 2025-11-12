Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Tĩnh tuyên dương 58 học sinh, sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2024 – 2025.

Sáng 12/11, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024 – 2025.

7390a4fdc6d54a8b13c4.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương trao chứng nhận cho các em học sinh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 58 học sinh, sinh viên tiêu biểu, gồm 10 “Sinh viên 5 tốt”, 44 “Học sinh 3 tốt” và 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024 – 2025. Đây là những gương mặt tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động phong trào Đoàn – Hội – Đội.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khẳng định, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” là sự ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Đồng thời, đây cũng là dịp để lan tỏa tinh thần thi đua học tốt, rèn luyện tốt trong học sinh, sinh viên toàn tỉnh, góp phần xây dựng lớp trẻ Hà Tĩnh năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng.

6118b575d75d5b03024c.jpg
10 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào được trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".
486632318416296592.jpg
44 học sinh được trao danh hiệu "Học sinh 3 tốt" và 4 em được trao danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện".
486632318416296592-3.jpg
Trước khi diễn ra lễ tuyên dương, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Văn Miếu Hà Tĩnh, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc hiền tài và ôn lại truyền thống hiếu học của quê hương.

Buổi lễ tuyên dương đã diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa, trở thành nguồn động viên lớn lao để học sinh, sinh viên Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong học tập và cống hiến.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tuổi trẻ Hà Nội #Hà Tĩnh tuyên dương 58 học sinh #sinh viên tiêu biểu #Tuyên dương sinh viên 5 tốt

