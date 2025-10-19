Tuổi trẻ Hà Tĩnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày Chủ nhật xanh

TPO - Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy thần xung kích, tình nguyện.
Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, Đoàn thanh niên xã Mai Hoa đã tổ chức ra quân xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”. Hoạt động không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh vào giờ cao điểm mà còn thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Mai Hoa trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
Đoàn thanh niên phường Hoành Sơn đã tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với hoạt động cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn.
Hưởng ứng chiến dịch "Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai" do cấp trên phát động, trong ngày hôm nay, xã Kỳ Khang đã đồng loạt ra quân thực hiện các nhiệm vụ rà soát, cập nhật, bổ sung và chỉnh lý dữ liệu đất đai trên địa bàn.