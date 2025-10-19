Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Hà Tĩnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày Chủ nhật xanh

Hoài Nam

TPO - Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy thần xung kích, tình nguyện.

09413a27371cba42e30d.jpg
Ngày 19/10, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, Đoàn Thanh niên xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức ra quân trồng cây xanh và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực Đền Trầm Lâm. Ảnh: HN
566252939-1234195958742910-2152703394279809596-n.jpg
Hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ không gian linh thiêng, tôn nghiêm của di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.
2764294121026466783.jpg
Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, Đoàn thanh niên xã Thạch Lạc đã ra quân chăm sóc, làm sạch và chỉnh trang khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sĩ xã và Di chỉ Mộ Việt cổ trên địa bàn.
225424314455861784.jpg
Cũng trong ngày, đoàn viên thanh niên xã Trường Lưu tổ chức nhiều hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.
5a25df4d6676eb28b267.jpg
778f1c19a6222b7c7233.jpg
Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, Đoàn thanh niên xã Mai Hoa đã tổ chức ra quân xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”. Hoạt động không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh vào giờ cao điểm mà còn thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Mai Hoa trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
cbe5fcabc16c4c32157d-6556.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Xuân Lộc tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại địa bàn.
0b66c20ff3cb7e9527da.jpg
94cb9252a2962fc87687.jpg
Đoàn thanh niên phường Hoành Sơn đã tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với hoạt động cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn.
06dfb4cefa0b77552e1a.jpg
96aa30937e56f308aa47.jpg
Hưởng ứng chiến dịch "Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai" do cấp trên phát động, trong ngày hôm nay, xã Kỳ Khang đã đồng loạt ra quân thực hiện các nhiệm vụ rà soát, cập nhật, bổ sung và chỉnh lý dữ liệu đất đai trên địa bàn.
40d1a569a452290c7043.jpg
Những hoạt động sôi nổi "Ngày chủ nhật Xanh" nhằm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Chủ nhật Xanh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh #"Ngày Chủ nhật xanh" #tình nguyện

