Bạn trẻ TPHCM sáng tạo, trải nghiệm khoa học tại ngày hội 'Tự hào là Học sinh 3 tốt'

Ngày 2/11, tại Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận, TPHCM), hơn 5.000 học sinh háo hức tham dự Ngày hội “Học sinh Trung học phổ thông” và Liên hoan Câu lạc bộ – Đội – Nhóm học sinh THPT, học sinh Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026 với chủ đề “Tự hào là Học sinh 3 tốt”.

Ngày hội do Thành Đoàn TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố tổ chức, hướng đến xây dựng môi trường học sinh phát triển toàn diện theo tiêu chí học tập tốt – đạo đức tốt – thể lực tốt.

Anh Nguyễn Đăng Khoa – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, ngày hội là dịp để học sinh thể hiện tinh thần sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện để trở thành "Học sinh 3 tốt" trong thời đại mới.

Tại khu vực “Vũ trụ sáng tạo - Khám phá STEM, STEAM”, học sinh được trải nghiệm kỹ năng sáng tạo, cộng tác, tư duy phân tích và giao tiếp để trải nghiệm các thiết bị tự động hóa, sách điện tử khoa học, các mô phỏng khoa học, lắp ráp và điều khiển robot, mô hình 3D, lego, giải toán, khoa học vui cùng các nguyên tố bí ẩn, công nghệ AI,…

Các bạn học sinh CLB Vật lý trường chuyên Trần Đại Nghĩa hào hứng trải nghiệm tại khu STEM – STEAM.

Bạn Phan Tuấn Khanh và các thành viên CLB Robotics cùng mô hình robot tự chế thu hút sự quan tâm của học sinh và giáo viên

Bạn Phan Tuấn Khanh ( lớp 12 chuyên Tin Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa), cho biết: “Em tham gia sự kiện với vai trò thành viên Câu lạc bộ Robotics. Đây là cơ hội để chúng em giới thiệu mô hình robot tự động do học sinh lập trình. Tham gia câu lạc bộ giúp em học thêm về tư duy công nghệ và teamwork – những kỹ năng quan trọng trong tương lai”.

Khu tư vấn hướng nghiệp “Đọc vị tính cách, nâng cao cơ hội” đông kín học sinh tìm hiểu năng lực bản thân.

Anh Lê Nguyễn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM trao học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi.

Một trong những nội dung thu hút đông đảo bạn trẻ quan tâm theo dõi là hội thi “Vũ điệu thanh xuân”. Tại ngày hội, 18 đội nhóm học sinh đến từ nhiều trường THPT đã cùng hào hứng tranh tài trong vòng Chung kết hội thi, qua những tiết mục nhảy hiện đại, cổ động tràn đầy năng lượng.

Bạn Trần Thụy Hạ Vy (lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) chia sẻ đội bạn đã tập luyện hơn 2 tuần cho tiết mục “Thanh xuân tươi đẹp”. Đến buổi thi quyết định, Vy nói cảm giác đứng trên sân khấu trước hàng ngàn học sinh thật khó tả, vừa hồi hộp vừa tự hào vì được đại diện cho ngôi trường mình theo học.

“Qua sự kiện, em được giao lưu, học hỏi thêm về cách dựng bài, chọn nhạc và kỹ năng biểu diễn. Em mong các bạn học sinh hãy cứ hết mình với điều mình yêu thích. Tuổi trẻ là để cháy hết mình với đam mê”, nữ sinh chia sẻ với Tiền Phong.

Một tiết mục nhảy hiện đại sôi động trong vòng Chung kết “Vũ điệu thanh xuân”.

Không chỉ diễn ra các hoạt động nghệ thuật và công nghệ, đến với ngày hội, các bạn học sinh còn trực tiếp trải nghiệm các nội dung bổ ích về hướng nghiệp, tư vấn tâm lý, rèn luyện kỹ năng sống, từ đó giúp bản thân hiểu rõ năng lực và định hướng tương lai.

Duy trì tổ chức “Học sinh Trung học phổ thông” và Liên hoan Câu lạc bộ – Đội – Nhóm học sinh THPT, học sinh Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên những năm qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM kỳ vọng phong trào “Học sinh 3 tốt” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích học sinh thành phố vừa học giỏi, vừa sống đẹp, vừa khỏe mạnh – trở thành thế hệ công dân trẻ năng động, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.