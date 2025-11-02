Hàng nghìn túi quà thanh niên đến với người dân 'rốn lũ' Đà Nẵng

TPO - Hàng nghìn suất quà theo chân lực lượng đoàn viên thanh niên đến với người dân các vùng "rốn lũ" trên địa bàn Đà Nẵng, giúp bà con vượt qua những ngày tháng bộn bề sau mưa lũ.
Những ngày này, hàng chục chuyến xe chở theo các túi quà hỗ trợ khẩn cấp, túi an sinh... có mặt khắp những khu vực ngập sâu trên địa bàn TP Đà Nẵng, chở theo tấm lòng của tuổi trẻ Đà Nẵng đến với người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Ảnh: Giang Thanh
Mỗi suất quà gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân.
Đoàn cũng tặng áo phao, phao tròn để địa phương hỗ trợ bà con khi cần thiết.
Không chỉ trao những túi quà khẩn cấp, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.