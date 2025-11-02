Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hàng nghìn túi quà thanh niên đến với người dân 'rốn lũ' Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Hàng nghìn suất quà theo chân lực lượng đoàn viên thanh niên đến với người dân các vùng "rốn lũ" trên địa bàn Đà Nẵng, giúp bà con vượt qua những ngày tháng bộn bề sau mưa lũ.

hang-ngan-suat-qua-17.jpg
tp-hang-ngan-suat-qua-18.jpg
Những ngày này, hàng chục chuyến xe chở theo các túi quà hỗ trợ khẩn cấp, túi an sinh... có mặt khắp những khu vực ngập sâu trên địa bàn TP Đà Nẵng, chở theo tấm lòng của tuổi trẻ Đà Nẵng đến với người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Ảnh: Giang Thanh
tp-hang-ngan-suat-qua-15.jpg
Cuối tuần, chuyến xe chở theo hàng trăm suất quà của Thành Đoàn Đà Nẵng và Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đến với vùng "rốn lũ" Đại Lộc và Vu Gia.
tp-hang-ngan-suat-qua-16.jpg
tp-hang-ngan-suat-qua-14.jpg
Mỗi suất quà gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân.
tp-hang-ngan-suat-qua-6.jpg
Chuyến xe dừng ở đường thôn, người dân nhanh chóng có mặt để nhận quà. Nhà cửa ngập nước, ruộng vườn ngập trong bùn non, đồ đạc trôi hết, những suất quà dù không lớn nhưng tiếp sức để người dân vượt qua những ngày bộn bề sau lũ.
tp-hang-ngan-suat-qua-9.jpg
Nhà ngập tới nóc, sau lũ, chị Nguyễn Thị Yến Vi (thôn Thanh Vân, xã Vu Gia) tất bật với căn nhà ngập đầy bùn non, ngổn ngang trong nước lụt. "Gia đình tôi vượt qua được những ngày khó khăn này đều là nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, của các tổ chức, các đoàn thiện nguyện. Những suất ăn nóng, những chai nước sạch, những thùng mì tôm, hộp sữa... tiếp sức để chúng tôi dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ", chị Vi nói.
tp-hang-ngan-suat-qua-1.jpg
tp-hang-ngan-suat-qua-13.jpg
Đoàn cũng tặng áo phao, phao tròn để địa phương hỗ trợ bà con khi cần thiết.
tp-hang-ngan-suat-qua-3.jpg
tp-hang-ngan-suat-qua-4.jpg
tp-hang-ngan-suat-qua-10.jpg
tp-hang-ngan-suat-qua-11.jpg
Không chỉ trao những túi quà khẩn cấp, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
tp-hang-ngan-suat-qua-2.jpg
Trong những ngày mưa lũ, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên có mặt ở các "điểm nóng" để sát cánh cùng địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ bà con ở các vùng ngập sâu, các vùng sạt lở... Ngay khi nước rút, Thành Đoàn Đà Nẵng﻿ đã nhanh chóng thiết lập đội hình thanh niên tình nguyện xung kích khắc phục hậu quả mưa lũ﻿. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa; trao tặng các túi quà hỗ trợ khẩn cấp; vệ sinh trường học, đường xá, bệnh viện..; dọn dẹp, thông các tuyến đường giao thông bị chia cắt...
tp-hang-ngan-suat-qua-4-6014.jpg
Khắp các vùng "rốn lũ" Đại Lộc, Vu Gia, Hà Nha, Thượng Đức, Nam Phước, Hội An, Duy Xuyên..., những bóng áo xanh ướt đẫm vì mồ hôi, vì nước lụt, căng sức cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
tp-hang-ngan-suat-qua-1-3001.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng﻿, các đội hình tình nguyện được triển khai rộng khắp trên địa bàn, các đơn vị Đoàn cơ sở cũng "tiếp sức" người dân với đa dạng các hoạt động. "Trong mưa lũ, tuổi trẻ Đà Nẵng đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong, có mặt ở mọi "điểm nóng", sẵn sàng có mặt khi địa phương, người dân cần. Thành Đoàn cũng đang tiếp tục kết nối, vận động các nguồn lực để sớm giúp bà con ổn định và tái thiết cuộc sống sau thiên tai", anh Hùng nói.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #hỗ trợ lũ lụt #tuổi trẻ #quà cứu trợ #tình nguyện #khắc phục hậu quả #bão lũ #Thành Đoàn Đà Nẵng #Tuổi trẻ Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục