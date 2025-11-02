Hàng nghìn túi quà thanh niên đến với người dân 'rốn lũ' Đà Nẵng

TPO - Hàng nghìn suất quà theo chân lực lượng đoàn viên thanh niên đến với người dân các vùng "rốn lũ" trên địa bàn Đà Nẵng, giúp bà con vượt qua những ngày tháng bộn bề sau mưa lũ.