'Áo xanh' Đà Nẵng lội bùn, đội mưa giúp người dân trong mưa ngập

TPO - Lực lượng đoàn viên thanh niên ở các xã miền núi của TP Đà Nẵng triển khai các đội hình hỗ trợ người dân ở các vùng ngập lụt, vùng sạt lở, dọn dẹp hàng ngàn khối đất đá để thông các tuyến đường bị chia cắt...