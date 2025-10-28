Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

'Áo xanh' Đà Nẵng lội bùn, đội mưa giúp người dân trong mưa ngập

Giang Thanh

TPO - Lực lượng đoàn viên thanh niên ở các xã miền núi của TP Đà Nẵng triển khai các đội hình hỗ trợ người dân ở các vùng ngập lụt, vùng sạt lở, dọn dẹp hàng ngàn khối đất đá để thông các tuyến đường bị chia cắt...

"Áo xanh" Đà Nẵng lội bùn, đội mưa giúp người dân trong mưa ngập.
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-4.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-3.jpg
Trong 2 ngày qua, mưa to đã khiến địa bàn xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) bị chia cắt do nước lũ. Nhiều tuyến đường bị lũ quét qua gây hư hại, nhiều khu vực ngập sâu. Ảnh: G.T
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-2.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-5.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-6.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-1.jpg
Cùng với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Trà Tân cũng ra quân để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở đất, hỗ trợ người dân ở các vùng ngập lụt.
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-7.jpg
Theo anh Hồ Văn Tâm - Bí thư Đoàn xã Trà Tân, nhận định tình hình mưa lớn kéo dài, Đoàn xã đã kích hoạt đội hình thanh niên tình nguyện﻿ sẵn sàng hỗ trợ chính quyền, giúp đỡ người dân.
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-8.jpg
"Các bạn đoàn viên thanh niên tập trung khơi thông dòng chảy﻿, không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ; dọn dẹp cây cối, đất đá, chướng ngại vật trên các tuyến đường do nước lũ quét qua để lại; cùng lực lượng chức năng vận động, di dời người dân đến nơi an toàn...", anh Tâm nói.
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-9.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-17.jpg
Không riêng Trà Tân, xã Tây Giang cũng có nhiều thôn bị chia cắt do sạt lở đất, hàng trăm khối đất đá tràn xuống các nhà dân, các tuyến đường giao thông. Lực lượng chức năng túc trực tại các vùng có nguy cơ cao để hỗ trợ người dân.
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-11.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-12.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-13.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-14.jpg
Theo anh Alăng Crom - Bí thư Đoàn xã Tây Giang, lực lượng đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng triển khai, phối hợp với công an, quân sự xã để hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, vận động các hộ ở những vùng sạt lở, vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-16.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-18.jpg
"Chúng tôi cũng phối hợp để dọn dẹp các chướng ngại vật, cây lớn ngã đổ trên các tuyến đường giao thông, khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông. Lực lượng tình nguyện viên luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ 24/24", anh Alăng Crom nói.
tp-doan-vien-thanh-nien-1.jpg
Trước tình hình mưa lớn, nước dâng cao, sạt lở tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố, các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai đã nhanh chóng ra quân hỗ trợ người dân.
tp-doan-vien-thanh-nien-3.jpg
tp-doan-vien-thanh-nien-2.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, các đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân bằng các việc làm cụ thể như: Trao tặng áo phao, tuyên truyền, giăng dây cảnh báo, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập sâu, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa lụt, hỗ trợ dọn dẹp các khu vực bị sạt lở... Các đội hình sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương, xung kích trong các phần việc khó khăn.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #Áo xanh #đoàn viên thanh niên #lũ lụt #hỗ trợ dân #sạt lở #ngập lụt #đội hình tình nguyện #xung kích phòng chống thiên tai #mưa lớn kéo dài #mưa lớn #thanh niên tình nguyện

