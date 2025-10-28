"Áo xanh" Đà Nẵng lội bùn, đội mưa giúp người dân trong mưa ngập.

TPO - Lực lượng đoàn viên thanh niên ở các xã miền núi của TP Đà Nẵng triển khai các đội hình hỗ trợ người dân ở các vùng ngập lụt, vùng sạt lở, dọn dẹp hàng ngàn khối đất đá để thông các tuyến đường bị chia cắt...
Trong 2 ngày qua, mưa to đã khiến địa bàn xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) bị chia cắt do nước lũ. Nhiều tuyến đường bị lũ quét qua gây hư hại, nhiều khu vực ngập sâu. Ảnh: G.T
Cùng với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Trà Tân cũng ra quân để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở đất, hỗ trợ người dân ở các vùng ngập lụt.
Không riêng Trà Tân, xã Tây Giang cũng có nhiều thôn bị chia cắt do sạt lở đất, hàng trăm khối đất đá tràn xuống các nhà dân, các tuyến đường giao thông. Lực lượng chức năng túc trực tại các vùng có nguy cơ cao để hỗ trợ người dân.
Theo anh Alăng Crom - Bí thư Đoàn xã Tây Giang, lực lượng đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng triển khai, phối hợp với công an, quân sự xã để hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, vận động các hộ ở những vùng sạt lở, vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
"Chúng tôi cũng phối hợp để dọn dẹp các chướng ngại vật, cây lớn ngã đổ trên các tuyến đường giao thông, khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông. Lực lượng tình nguyện viên luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ 24/24", anh Alăng Crom nói.
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, các đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân bằng các việc làm cụ thể như: Trao tặng áo phao, tuyên truyền, giăng dây cảnh báo, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập sâu, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa lụt, hỗ trợ dọn dẹp các khu vực bị sạt lở... Các đội hình sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương, xung kích trong các phần việc khó khăn.