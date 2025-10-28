Thanh niên tích cực tham gia chiến dịch '90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai'

TPO - Hưởng ứng đợt cao điểm “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” do UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động, tuổi trẻ địa phương đã tích cực vào cuộc, trở thành lực lượng xung kích trong công tác số hóa hồ sơ đất đai, góp phần xây dựng chính quyền số ở cơ sở.
Tại xã Kỳ Hoa, đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ nhân dân cập nhật làm sạch dữ liệu đất đai. Hoạt động này được tổ chức tại các thôn, trung tâm hành chính công...
Tại xã Kỳ Khang đã hình thành tổ thanh niên chuyển đổi số, đảm nhận việc cập nhật dữ liệu đất đai, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà văn hóa thôn.
Tại xã Thạch Khê, đoàn viên tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai". "Chiến dịch này không chỉ giúp xã làm sạch dữ liệu, mà còn giúp người dân thấy rõ vai trò, hình ảnh gần gũi của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số. Đó chính là cách tuổi trẻ góp sức vào sự phát triển của quê hương", chị Nguyễn Thị Trang - Bí thư Đoàn xã Thạch Khê chia sẻ.