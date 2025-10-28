Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thanh niên tích cực tham gia chiến dịch '90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai'

Hoài Nam

TPO - Hưởng ứng đợt cao điểm “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” do UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động, tuổi trẻ địa phương đã tích cực vào cuộc, trở thành lực lượng xung kích trong công tác số hóa hồ sơ đất đai, góp phần xây dựng chính quyền số ở cơ sở.

736f752491b31ced45a2.jpg
Những ngày qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân tham gia chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai”. Đây một nhiệm vụ quan trọng nhằm hỗ trợ chính quyền cơ sở trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Ảnh: HN
e92df53f1ba896f6cfb9.jpg
Theo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên rèn luyện kỹ năng số, phát huy vai trò tiên phong trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử﻿.
2457910703922374020.jpg
e92df53f1ba896f6cfb9.jpg
Tại xã Kỳ Hoa, đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ nhân dân cập nhật làm sạch dữ liệu đất đai. Hoạt động này được tổ chức tại các thôn, trung tâm hành chính công...
613eb5a35534d86a8125.jpg
aa7823e4c3734e2d1762.jpg
Tại xã Kỳ Khang đã hình thành tổ thanh niên chuyển đổi số, đảm nhận việc cập nhật dữ liệu đất đai, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà văn hóa thôn.
13c87988e36b6e35377a.jpg
Hai tuần qua, tại Trường Lưu, đoàn viên thanh niên cùng tham gia tích cực chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai”. Theo chị Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã Trường Lưu, tại địa phương có 29 thôn, mỗi buổi chiều, Đoàn xã huy động 5-6 đoàn viên tham gia cùng lực lượng Công an xã để hỗ trợ người dân. Các bạn trẻ được tập huấn quy trình số hóa, hướng dẫn kỹ năng công nghệ, sau đó chia ca làm việc xuyên tuần trong suốt hai tháng cao điểm.
f0fafb661bf196afcfe0.jpg
Những đoàn viên thanh niên đang tích cực tham gia chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai”, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ở cơ sở.
565879013-1223451376483757-2096705058827763322-n.jpg
Tại xã Đức Thọ đã hình thành tổ thanh niên chuyển đổi số, đảm nhận việc cập nhật dữ liệu đất đai, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà văn hóa thôn.
b7bd8143cbcd46931fdc.jpg
e1e404a8e03f6d61342e.jpg
Tại xã Thạch Khê, đoàn viên tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai". "Chiến dịch này không chỉ giúp xã làm sạch dữ liệu, mà còn giúp người dân thấy rõ vai trò, hình ảnh gần gũi của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số. Đó chính là cách tuổi trẻ góp sức vào sự phát triển của quê hương", chị Nguyễn Thị Trang - Bí thư Đoàn xã Thạch Khê chia sẻ.
914bb6d65641db1f8250.jpg
Được biết, trong thời gian qua, hàng trăm đội hình thanh niên xung kích tại 69 phường, xã ở Hà Tĩnh đã quân tham gia hỗ trợ. Ngoài thực hiện nhiệm vụ rà soát, nhập dữ liệu đất đai mà còn thực hiện hướng dẫn người dân kê khai trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
96aa30937e56f308aa47.jpg
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, lan tỏa tinh thần tình nguyện và trách nhiệm công dân trong thời đại mới.
Hoài Nam
#Hà TĨnh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh #dịch vụ công trực tuyến #90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai #cải cách hành chính #cập nhật dữ liệu đất đai

