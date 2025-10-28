Thanh niên tích cực tham gia chiến dịch '90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai'

TPO - Hưởng ứng đợt cao điểm “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” do UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động, tuổi trẻ địa phương đã tích cực vào cuộc, trở thành lực lượng xung kích trong công tác số hóa hồ sơ đất đai, góp phần xây dựng chính quyền số ở cơ sở.