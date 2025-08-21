Tỉnh Đoàn Quảng Ninh gắn biển 'Nhà nhân ái', lan tỏa phong trào 'Bình dân học vụ số'

TPO - Chiều 21/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động an sinh, chuyển đổi số tại cơ sở, gắn biển công trình “Nhà nhân ái” ở phường Hiệp Hòa và thăm, động viên đội hình “Bình dân học vụ số” tại phường Quảng Yên.

Tại phường Hiệp Hòa, chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Quảng Ninh, dự lễ gắn biển công trình “Nhà nhân ái” cho gia đình anh Đinh Kiến Trúc ở thôn 13.

Công trình được Tỉnh Đoàn trao tặng từ Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2025 với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ.

Gắn biển công trình “Nhà nhân ái” ở phường Hiệp Hòa

Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thiện khang trang, được đưa vào sử dụng. Cùng dự có bà Lê Thị Hay - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Lý Thị Hồng Nhung - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Quảng Ninh. Hoạt động góp phần chăm lo đối tượng yếu thế, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp đó tại phường Quảng Yên, Thường trực Tỉnh đoàn dự chương trình “Trao tặng máy tính phục hồi”, lớp “bình dân học vụ số” và thăm đội hình tuyên truyền lưu động. Đoàn phường Quảng Yên ra mắt mô hình “Hồi sinh máy tính cũ – Mở cửa tri thức mới – Vững bước tương lai số” do các đoàn viên, thanh niên đam mê công nghệ triển khai từ ngày 25/7/2025, trao tặng 07 máy tính đã phục hồi cho nhà văn hóa tại 07 thôn, khu phố, phục vụ làm việc, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, đoàn thể và nhân dân.

Trao tặng 7 bộ máy tính cho 7 nhà văn hóa thôn, khu phố.

Lớp “bình dân học vụ số” thu hút gần 80 đoàn viên, thanh niên và người dân, lực lượng tình nguyện đồng thời ra quân hướng dẫn sử dụng máy tính ngay tại các nhà văn hóa. Chị Nguyễn Phương Thảo động viên, tặng quà đội hình lưu động và trực tiếp kiểm tra công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động cụ thể, thiết thực này cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp ủy, chính quyền cơ sở trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Quảng Ninh trong các mô hình, phần việc mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và nhân dân thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Một số hình ảnh hoạt động:

Gắn biển công trình “Nhà nhân ái” cho gia đình anh Đinh Kiến Trúc ở thôn 13, xã Hiệp Hòa.

Ngôi nhà khang trang là niềm mơ ước của gia đình anh Trúc.

Tặng 7 bộ máy tính cho 7 nhà văn hóa thôn, khu phố và ra mắt mô hình “Hồi sinh máy tính cũ – Mở cửa tri thức mới – Vững bước tương lai số”.

Cán bộ đoàn giới thiệu các thành phần, cấu tạo của máy tính để các cô chú làm quen trước khi giảng dạy.