Bạn trẻ thi tài bắn súng AK, chạy vũ trang vượt rào chào mừng ngày 22/12

TPO - Tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ XII, các bạn sinh viên đã hăng hái thi tài các nội dung thi đấu gồm: Bắn súng tiểu liên AK bằng hệ thống MBT03; chạy vũ trang vượt vật cản; tháo, lắp súng tiểu liên AK; gấp, xếp nội vụ; điều lệnh đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội.

Ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025), Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ XII - năm 2025.

Hội thao là hoạt động thường niên mang ý nghĩa giáo dục toàn diện, góp phần cụ thể hóa mục tiêu “học đi đôi với hành” trong đào tạo môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên trực tiếp trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn thông qua các nội dung huấn luyện, thi đấu sát với yêu cầu rèn luyện quân sự. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kỹ năng, hội thao còn là quá trình giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của sinh viên - những phẩm chất nền tảng của người trí thức trẻ trong thời kỳ mới.

Hội thao diễn ra 5 nội dung thi đấu gồm: Bắn súng tiểu liên AK bằng hệ thống MBT03; chạy vũ trang vượt vật cản; tháo, lắp súng tiểu liên AK; gấp, xếp nội vụ; điều lệnh đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội.

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh diễn ra với nhiều nội dung sôi nổi.

Nhằm bảo đảm tính công bằng và phù hợp với đặc thù người tham gia, hội thao được chia thành hai bảng dự thi. Bảng A (bảng không chuyên) dành cho đoàn viên, thanh niên không chuyên, tạo điều kiện để sinh viên toàn trường tiếp cận môi trường huấn luyện quân sự một cách phù hợp, từng bước hình thành nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Bảng B (bảng chuyên) dành cho đoàn viên, thanh niên Khoa Giáo dục quốc phòng và các đơn vị phối hợp, qua đó phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh và năng lực tổ chức trong thực hành chuyên môn.

Sinh viên tham gia nội dung Bắn súng tiểu liên AK bằng hệ thống MBT03 tại hội thao.

Các nữ sinh nỗ lực trong phần thi chạy vũ trang vượt vật cản.

Thi ﻿điều lệnh đội ngũ đơn vị.

Anh Nguyễn Linh Phong - Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao - khẳng định hội thao vừa là dịp để các vận động viên cùng thi đấu, tranh tài, vừa kỳ vọng tạo môi trường rèn luyện sức khoẻ, hun đúc ý chí, kỷ luật và bản lĩnh; giúp sinh viên nhận thức rằng tri thức chỉ thật sự có giá trị khi gắn liền với trách nhiệm công dân và tinh thần phấn đấu không ngừng, sẵn sàng cống hiến trong mọi hoàn cảnh.

Thể hiện kỹ năng gấp, xếp nội vụ.

Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: HCMUE

Cùng với Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh, dịp này, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến từ ngày 1/12.

Cụ thể, cuộc thi trực tuyến “81 năm - Quân đội anh hùng” nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên về truyền thống hào hùng của dân tộc, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong suốt 81 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tính đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chính sách quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó là hoạt động đồng diễn bài thể dục nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngoài ra, Đoàn trường cũng thực hiện chuyên mục “Âm vang người lính”, một hình thức tuyên truyền giàu cảm xúc, lan tỏa mạnh mẽ thông qua âm nhạc cách mạng. Mỗi giai điệu vang lên không chỉ là bản hùng ca ca ngợi chiến thắng, khắc họa ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, mà còn là những dấu son chói lọi trong trang sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của cha anh đi trước.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nghiêm túc, ý nghĩa và giàu tính lan tỏa, góp phần gieo mầm những giá trị tốt đẹp trong mỗi sinh viên, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng lòng yêu nước và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Từ đó, hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng đóng góp của thế hệ trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.