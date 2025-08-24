Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Ký họa tri ân của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Chiều 24/8, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao ảnh phục dựng chân dung các anh hùng liệt sỹ với chủ đề “Ký họa tri ân” tại xã Nhân Thắng. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn cho biết, mỗi chúng ta đều mang trong mình món nợ ân tình với quá khứ. Đó là món nợ với những người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng cả tuổi xuân và xương máu cho nền độc lập, tự do. Các anh, các chị đã ra đi, để lại phía sau những người mẹ, người vợ, người con với nỗi đau và niềm thương nhớ khôn nguôi.

Chương trình "Ký họa tri ân" không chỉ là một hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông thường, mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn thế. Mỗi tấm di ảnh được phục dựng không chỉ là một bức hình. Đó là một câu chuyện được kể lại, một ký ức được hồi sinh.

Đằng sau những nét vẽ, những gam màu được tái tạo bởi tài năng và trái tim nhiệt huyết của các bạn trẻ, là nụ cười, là ánh mắt thân thương của những người con đã xa gia đình mãi mãi.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao ảnh phục dựng chân dung các anh hùng liệt sĩ tặng gia đình thân nhân liệt sĩ.

Khoảnh khắc trao đi những tấm di ảnh này cũng chính là lúc chạm vào lịch sử một cách sống động nhất. Nó nhắc nhở thế hệ trẻ rằng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng những hy sinh không thể nào cân đong đo đếm được. Và từ đó, tuổi trẻ càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, trước sự hy sinh cao cả của Mẹ Việt Nam anh hùng, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh xin hứa sẽ không ngừng rèn đức, luyện tài, sống có trách nhiệm để dựng xây quê hương Kinh Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

“Chúng tôi nguyện sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và trí tuệ, để xứng đáng với những gì cha anh đã trao lại”, anh Sơn nhấn mạnh.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và đơn vị phối hợp trao 30 ảnh phục dựng chân dung các anh hùng liệt sỹ tặng gia đình thân nhân liệt sĩ.

Nguyễn Thắng
