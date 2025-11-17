'Thắp lửa tuổi trẻ – Tri ân anh hùng': Khắc sâu lòng biết ơn lịch sử của học sinh Lương Thế Vinh

Hơn một nghìn học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh – Cơ sở A (Yên Hòa - Hà Nội) đã có chuyến hành trình đặc biệt về Quảng Trị trong chương trình “Thắp lửa tuổi trẻ – Tri ân anh hùng”.

Tại những địa danh như Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, Nghĩa trang Trường Sơn…, lịch sử đã trở thành trải nghiệm sống động, giúp các em thấu hiểu sâu sắc giá trị hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Các học sinh thuộc các khối 9, 10, 11, 12 được dẫn dắt qua các địa danh lịch sử quan trọng của Quảng Trị, vùng đất mang linh hồn của hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay.

Trong chặng dừng đầu tiên tại tượng đài Hồ Chí Minh, Quảng Bình (cũ) và tượng đài Mẹ Suốt, học sinh được nghe câu chuyện về người mẹ chèo đò giữa bom đạn, đưa bộ đội qua sông trong những ngày ác liệt nhất. Hình ảnh Mẹ Suốt hiên ngang giữa khói lửa trở thành biểu tượng của tinh thần “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên lịch sử không chỉ là một mốc thời gian, một dòng chữ in đậm mà hiện lên như một con người, một câu chuyện thật đầy xúc động và tự hào.

Học sinh và thầy cô giáo Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh, cơ sở A thả đèn hoa đăng bên bờ Nam sông Thạch Hãn.

Tiếp đó, đoàn tiến về Thành cổ Quảng Trị, nơi diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm, nơi đã diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chống Mỹ. Trong Lễ dâng hương trang trọng, từng hàng học sinh khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cúi đầu trước anh linh những người đã ngã xuống.

Không khí lắng đọng xoáy sâu vào tâm thức trẻ, để lòng biết ơn, vốn là điều khó đo đếm đã trở thành cảm xúc chân thật, rõ ràng.

Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của hành trình là nghi lễ thả đèn hoa đăng trên bờ Nam sông Thạch Hãn. Khi bóng tối buông xuống, hàng ngàn ánh đèn hoa đăng theo tay từng em học sinh nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước. Mỗi ngọn đèn là một lời tri ân gửi đến những chiến sĩ đã nằm lại dưới lòng sông.

Có em lặng lẽ chắp tay, có em khẽ nói “con cảm ơn”, có em vừa thả đèn vừa rưng rưng khi nghe thầy cô kể về những người lính trẻ chưa tròn đôi mươi.

Học sinh và thầy cô giáo cùng thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh.

Thấu hiểu sâu sắc giá trị hòa bình

Những chia sẻ sau buổi lễ cho thấy sự thay đổi rõ rệt của các em hiểu hơn giá trị hòa bình, trân trọng hơn từng khoảnh khắc bình yên, thấy mình trưởng thành hơn chỉ sau một đêm trải nghiệm.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, học sinh được tận mắt chứng kiến sự rộng lớn của nghĩa trang, nơi yên nghỉ của hơn mười nghìn liệt sĩ. Những hàng mộ trải dài đến tận cuối tầm nhìn khiến nhiều em không giấu được xúc động.

Có em vừa khóc vừa nói: “Em chưa bao giờ thấy rõ chiến tranh lớn đến thế này. Ở đây, em mới hiểu thế nào là đánh đổi để có hòa bình”.

Những bài học như vậy không thể có được trong lớp học thông thường mà được hình thành khi đứng giữa không gian lịch sử, thắp nén nhang trong cơn mưa phùn hay nắng gắt và cảm nhận sự thiêng liêng của đất nước.

Không chỉ tri ân quá khứ, hành trình còn hướng đến trách nhiệm với hiện tại. Tại trường THPT Quảng Trị và trường TH&THCS Lương Thế Vinh (Quảng Trị), trường đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những tập vở, học bổng... là lời động viên chân thành, là sự kết nối giữa trái tim học sinh.

Nhiều câu chuyện đời thực được chia sẻ khiến học sinh Lương Thế Vinh hiểu rằng, tri ân vừa là cách để nhớ về thế hệ cha anh đã ngã xuống mà còn là hành động tử tế với những người đang sống hôm nay.

Toàn bộ hành trình được triển khai bài bản với sự đồng hành của Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, hướng dẫn viên và đội ngũ giám sát. Mỗi học sinh đều được yêu cầu tuân thủ nghiêm túc kỷ luật, giữ gìn tác phong, bảo vệ môi trường, đúng tinh thần “Trách nhiệm - Kỷ luật - Biết ơn”.

Những buổi sinh hoạt tập thể, giao lưu, chia sẻ khiến các em xích lại gần nhau hơn. Nhiều giáo viên cho biết học sinh trưởng thành rõ rệt qua từng ngày, chủ động hơn, kỷ luật hơn, đoàn kết hơn và giàu cảm xúc hơn.

Chuyến hành trình “Thắp lửa tuổi trẻ – Tri ân anh hùng” là minh chứng cho một phương pháp giáo dục hiện đại, đưa học sinh đến đúng nơi lịch sử đã diễn ra, để các em tự cảm nhận, tự chiêm nghiệm, tự lớn lên.

Nhiều em học sinh nói rằng mình sẽ không quên giây phút thả đèn trên dòng Thạch Hãn hay phút đứng lặng trước những hàng mộ dài đến vô tận ở Trường Sơn. Đó là những khoảnh khắc mà sự biết ơn được tự nảy mầm trong mỗi trái tim.

Sau thời gian trải nghiệm, các em trở về Hà Nội với đôi chân có thể mỏi nhưng trái tim chắc chắn sẽ đầy ăm ắp những điều mới mẻ.

Hành trình đã “thắp lửa” đúng như tên gọi, lửa của tình yêu đất nước, lửa của lòng biết ơn, lửa của trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, việc gieo vào thế hệ trẻ những hạt giống nhân văn như vậy là vô cùng cần thiết.

Trên tất cả, hành trình này sẽ nhắc nhở mỗi học sinh rằng: Lịch sử đang hiện diện trong từng bước chân ta, trong những con người thầm lặng đã đổi máu xương lấy hòa bình. Tri ân quá khứ cũng chính là cách mỗi người sống đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.