Giáo dục

Google News

Cơ hội sinh viên y khoa tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại

Nguyễn Thảo

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) ký kết hợp tác Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang đã mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại và quy trình quản lý y tế theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác tuyển dụng nhân sự thuộc các ngành đào tạo của trường.

Ngày 16/12/2025, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Tham dự lễ ký kết, về phía Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột có TS.BS Lưu Viết Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và TS.BS Nguyễn Sanh Tùng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Về phía Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang có ThS.BS Phan Quốc Dũng – Giám đốc Bệnh viện cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

1.jpg
Đại diện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang trao đổi tại Lễ ký kết.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, BMU và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang thống nhất triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Hai đơn vị sẽ phối hợp định hướng và tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế hiện đại; đồng thời đẩy mạnh hợp tác tuyển dụng nhân sự thuộc các ngành đào tạo của BMU.

Một nội dung quan trọng của thỏa thuận là việc tổ chức đưa sinh viên BMU, trước mắt là các đợt đầu tiên, đến thực hành và thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại và quy trình quản lý y tế theo chuẩn quốc tế.

2.jpg
Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất thúc đẩy chương trình trao đổi bác sĩ và sinh viên Ấn Độ giữa Nhà trường và Bệnh viện, góp phần tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu học thuật và nâng cao năng lực chuyên môn trong bối cảnh toàn cầu hóa ngành y tế.

Tại lễ ký kết, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang khẳng định cam kết đồng hành cùng BMU trong công tác đào tạo thực hành; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Nhà trường được trải nghiệm thực tế nghề nghiệp; đồng thời trực tiếp tham gia hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang không chỉ khẳng định định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn của BMU, mà còn góp phần mở rộng mạng lưới liên kết đào tạo – thực hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Qua đó, gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của hai đơn vị trong thời gian tới.

Nguyễn Thảo
#Y khoa #Vinmec #thực tập #đào tạo #Việc làm #hợp tác #Bệnh viện

