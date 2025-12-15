Nhặt được gần 23 triệu đồng, nam sinh lớp 9 mang đến công an nhờ trả người đánh rơi

TPO - Chiều 15/12, Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác minh, đã trao trả toàn bộ tài sản cho người đánh rơi sau khi một học sinh lớp 9 trên địa bàn nhặt được ví tiền chứa gần 23 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và chủ động giao nộp.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 14/12, em Lê Minh Đức (SN 2011, trú thôn 4, xã Vĩnh Linh), học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, nhặt được một chiếc ví màu nâu đen trên địa bàn. Kiểm tra bên trong, em Đức phát hiện có nhiều giấy tờ cá nhân và số tiền mặt gần 23 triệu đồng.

Em Đức trả lại ví tiền cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Vĩnh Linh.

Ngay sau đó, em Đức đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.

Đến chiều 15/12, Công an xã Vĩnh Linh xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Đỗ Phú Nam (SN 1993, trú xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) và tiến hành trao trả đầy đủ tài sản.

Nhận lại ví tiền, anh Nam bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn trước hành động đẹp, trung thực của em Lê Minh Đức, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Công an xã Vĩnh Linh trong việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người dân.