Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng An Giang

TPO - Chiều 22/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025. Những gương mặt tiêu biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích nổi bật trên các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, biển đảo.

Tham dự buổi lễ có chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; Đại tá Doãn Đình Tránh và Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Các đại biểu tham dự chương trình tuyên dương.

Báo cáo tại chương trình cho thấy, năm 2025, tuổi trẻ Biên phòng An Giang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sát cánh cùng đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, biển đảo. Lực lượng đã tham gia bắt, xử lý 13 vụ với 17 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 22,6kg ma túy các loại; phát hiện 83 vụ với 79 đối tượng buôn lậu, trị giá tang vật hơn 30 tỷ đồng; xử lý nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm khai thác IUU, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Các chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản, Ngày hội Biên phòng toàn dân… được tổ chức hiệu quả, tổng kinh phí khoảng 3,2 tỉ đồng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.

Tại chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu. Họ là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm; đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát địa bàn; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia các hội thi, hội thao, diễn tập.

Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang - chị Thị Phương Hồng trao hoa và Giấy khen cho 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Biên phong An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ Biên phòng tỉnh thời gian qua. Hoạt động tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu có ý nghĩa quan trọng trong việc cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Việt mong muốn, thời gian tới, tuổi trẻ Biên phòng An Giang tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân nơi biên giới.

Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu. Ảnh: Tuấn Kiệt.