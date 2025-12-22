Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng An Giang

Tham dự buổi lễ có chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; Đại tá Doãn Đình Tránh và Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
Báo cáo tại chương trình cho thấy, năm 2025, tuổi trẻ Biên phòng An Giang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sát cánh cùng đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, biển đảo. Lực lượng đã tham gia bắt, xử lý 13 vụ với 17 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 22,6kg ma túy các loại; phát hiện 83 vụ với 79 đối tượng buôn lậu, trị giá tang vật hơn 30 tỷ đồng; xử lý nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm khai thác IUU, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Các chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản, Ngày hội Biên phòng toàn dân… được tổ chức hiệu quả, tổng kinh phí khoảng 3,2 tỉ đồng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.
Tại chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu. Họ là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm; đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát địa bàn; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia các hội thi, hội thao, diễn tập.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ Biên phòng tỉnh thời gian qua. Hoạt động tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu có ý nghĩa quan trọng trong việc cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Việt mong muốn, thời gian tới, tuổi trẻ Biên phòng An Giang tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân nơi biên giới.
10 gương mặt trẻ tiêu biểu Biên phòng An Giang năm 2025 gồm:
1. Trung úy Trần Thanh Luật - Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (đề nghị xét Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, dịp 3/3/2026).
2. Đại úy Nguyễn Thanh Phương - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tiên Hải.
3. Thượng úy Trần Phú Thịnh - Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1.
3. Đại úy Hoàng Đình Văn - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Nhà, Đồn Biên phòng Hòn Sơn.
5. Đại úy Danh Lâm - Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Nam Du.
6. Thượng úy Dương Duy Đôn - Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lạc Quới.
7. Thượng úy Lê Vĩnh Phúc - Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.
8. Trung úy Thái Hữu Thành - Đội trưởng Tham mưu - Hành chính, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông.
9. Trung úy Phạm Hoài Thanh - Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.
10. Trung úy QNCN Vũ Thị Quế Trâm - Nhân viên dược kiêm thủ kho Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.