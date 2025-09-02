Điều đặc biệt của gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tham gia khối Trí thức Việt Nam diễu hành A80

TPO - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 Nguyễn Viết Hương là đại biểu trong khối Trí thức Việt Nam diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh. Điều đặc biệt, 50 năm trước, mẹ anh trong khối Nữ sĩ quan Công an tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975.

Đó là sự tiếp nối đặc biệt của 2 thế hệ trong gia đình của nhà khoa học trẻ với niềm tự hào bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Khoảnh khắc tiếp nối tự hào giữa hai thế hệ

Trong hàng ngũ khối Trí thức Việt Nam tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, TS. Nguyễn Viết Hương - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì có được vinh dự lớn lao này.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, TS. Hương cho biết, mẹ anh - Thượng úy Nguyễn Thị Bích Lan (SN 1950, sống ở Hà Tĩnh) cũng vinh dự là 1 trong 3 nữ chiến sĩ Công an nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh được tham gia vào khối Nữ sĩ quan Công an tại Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975.

"Tôi cảm nhận được sự hình thành, phát triển trường tồn của đất nước được xây đắp từ sự tiếp nối truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc ta, của gia đình mình", Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 - TS. Nguyễn Viết Hương bày tỏ.

TS. Hương cho biết, trải qua 2 đợt tập luyện, mỗi buổi tập, từ những bước đi đầu tiên còn chưa đều cho đến lúc cả hàng ngũ chỉnh tề, khối Trí thức đã phải rèn luyện nghiêm túc, kiên nhẫn và kỷ luật.

Dưới cái nắng oi ả hay những cơn mưa bất chợt của Hà Nội, ai nấy đều mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng không ai than vãn, bởi trong lòng mỗi người luôn có một ngọn lửa tự hào, vinh dự, đặt nhiệm vụ A80 lên ưu tiên số một và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Viết Hương (ở giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu trong khối Trí thức Việt Nam.

TS. Nguyễn Viết Hương là Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa trong hàng ngũ khối Trí thức Việt Nam tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/2025).

"Từng bước chân đều đặn, từng cánh tay giơ cao nhịp nhàng đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm. Mỗi khi khúc hành quân cất lên, tôi cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa cá nhân và tập thể, giữa hiện tại và truyền thống. Cảm giác ấy khiến tôi nhớ lại những trang sử hào hùng của dân tộc, khi biết bao thế hệ đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay", nhà khoa học trẻ nói.

Được bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 là một niềm vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Anh Hương cũng rất xúc động và thấy mình như nhỏ bé trước dòng chảy lịch sử, nhưng đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của trí thức Việt Nam hôm nay.

Đó là phải không ngừng học hỏi, sáng tạo, cống hiến để đưa khoa học, công nghệ và giáo dục nước nhà vươn lên tầm cao mới, sánh vai cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong ước.

"Niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước dâng trào, thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu trên con đường nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo, để đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển và thịnh vượng của Tổ quốc. Yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, chúng tôi cần hiện thực hoá bằng hành động và cố gắng hiện thực hoá bằng những công trình khoa học ý nghĩa, đặc biệt trong cuộc cạnh tranh toàn cầu khốc liệt", TS. Hương nói.

Mẹ TS. Nguyễn Viết Hương - Thượng úy Nguyễn Thị Bích Lan (SN 1950, sống ở Hà Tĩnh) cũng vinh dự là 1 trong 3 nữ chiến sĩ Công an nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh được tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cũng trong dòng cảm xúc tự hào ấy, chia sẻ với phóng viên, mẹ của TS. Hương là bà Nguyễn Thị Bích Lan vẫn nhớ như in khoảnh khắc tự hào của 50 năm trước.

"Ngày ấy, tỉnh Hà Tĩnh chọn 6 người tham gia tuyển chọn vào đội hình, tôi may mắn là 1 trong 3 người được lựa chọn vào đội hình chính thức của khối Nữ sĩ quan Công an. Chúng tôi tập trong 6 tháng, cơ sở vật chất ngày ấy còn thô sơ, thiếu thốn, đồng đội chia nhau từng chén nước nhưng khí thế, cảm xúc luôn trào dâng", Thượng úy Nguyễn Thị Bích Lan chia sẻ.

Từng trải qua khoảnh khắc ấy, nên bà Lan luôn động viên con trong lúc tập luyện. Bởi đó là một niềm vinh dự, thiêng liêng được góp sức nhỏ bé trong ngày trọng đại của Đất nước.

Luôn tự hào, ngưỡng mộ lý tưởng cống hiến của bố mẹ

Bên cạnh người mẹ, người cha là cựu chiến binh Nguyễn Viết Luân cũng là niềm tự hào to lớn của TS. Nguyễn Viết Hương.

Ông Luân vinh dự đứng trong hàng ngũ Hải quân nhân dân Việt Nam, được biên chế vào Đại đội 7 Trinh sát vô tuyến điện Hải quân, sau này là Trung tâm trinh sát kỹ thuật 47 1. Đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc nắm bắt âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của địch, thông tin kịp thời cho lực lượng Hải quân và các đơn vị phối hợp triển khai kế hoạch tác chiến.

Cuối năm 1963, ông Nguyễn Viết Luân có mặt tại Quảng Trị là thành viên của Đội Năm, phân đội Trinh sát kỹ thuật hỗ trợ cho Đoàn 126 tiền phương, sau này là Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân. Ông gắn bó với Quảng Trị từ năm 1963 đến năm 1973, có mặt trong những thời điểm giao tranh ác liệt.

Cựu chiến binh Nguyễn Viết Luân chụp ảnh bên gia đình.



Quảng Trị lúc đó vô cùng ác liệt. Trên trời có máy bay trinh sát của địch thường xuyên chỉ điểm, làm cho lực lượng ta hoạt động lúc đó rất khó khăn. Đơn vị quân báo phải nắm được lúc nào B52 đến, lúc nào pháo hạm sẽ đánh và lúc nào tăng thiết giáp của địch xông ra để đánh", ông Luân nói.

Theo ông Luân, mỗi ngày, các chiến sĩ trinh sát kỹ thuật phải làm việc từ 10 đến 12 tiếng nên được ví một cách hóm hỉnh là "óc thần, tai thánh" của lực lượng Hải quân, vừa tập trung cao bảo đảm tính bí mật, lại vừa cơ động di chuyển để nắm bắt tín hiệu.

