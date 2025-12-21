Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Thầy thuốc trẻ là lực lượng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số y tế

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Hội Thầy thuốc trẻ phải là lực lượng nòng cốt từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ thụ động sang chủ động; tiên phong làm chủ và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi số y tế.

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới - Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”.

Tới dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; bà Đào Hồng Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Trái tim của nền Y học

Anh Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ V không chỉ là một kỳ đại hội mà là cuộc hội ngộ ý chí, trí tuệ và khát vọng cống hiến của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam trong thời khắc đặc biệt của đất nước.

“Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trước yêu cầu mới của đất nước và yêu cầu mới của ngành Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ý thức sâu sắc rằng, chúng ta không chỉ tiếp nối những thành quả mà phải bước lên một tầm cao mới, đảm nhận một sứ mệnh mới lớn hơn”, anh Đức bày tỏ.

Anh Đức nhấn mạnh, Hội thầy thuốc trẻ xác định rõ vai trò tiên phong đưa công nghệ y tế về tuyến cơ sở để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế kịp thời và có chất lượng. Quyết tâm đồng hành cùng mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu y tế thống nhất liên thông, phục vụ chăm sóc sức khỏe liên tục và bền vững. Bên cạnh đó, Hội sẽ tích cực tham mưu góp ý, phản biện chính sách.

Anh Hà Anh Đức phát biểu tại Đại hội.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những điểm nhấn của Đại hội là món quà dành tặng đại biểu - cuốn Nhật ký Đặng Thùy Châm. Theo anh Đức, việc lựa chọn cuốn sách này không chỉ mang ý nghĩa tri ân cho một tấm gương y đức tiêu biểu mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối các thế hệ của thầy thuốc. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta chữa bệnh, nhưng tấm lòng của người thầy thuốc hướng về bệnh nhân mãi mãi là trái tim của nền y học. Chúng tôi hứa sẽ không ngừng rèn đức, luyện tài, làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và bền vững”, anh Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Thực hiện mục tiêu người dân khám sức khỏe định kỳ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao những kết quả Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội đã khẳng định được bản sắc riêng qua hai trục xuyên suốt “Tiên phong sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” và “Xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, anh Bùi Quang Huy đề nghị, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tập trung cao độ, phát huy sức trẻ và trí tuệ để thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Hội triển khai các giải pháp mang tính đột phá để đạt và vượt chỉ tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho người dân trên toàn quốc, lồng ghép việc khám sàng lọc với việc hướng dẫn người dân tạo và sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng y tế thông minh, đưa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đi vào chiều sâu và bền vững.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nhấn mạnh, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần là thước đo về an sinh xã hội và sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Hội phải là lực lượng nòng cốt trong việc chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ thụ động sang chủ động.

Đồng thời, để phát huy vai trò xung kích và tiên phong, anh Huy nhấn mạnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng y tế vùng biên giới, hải đảo, góp sức vì an ninh y tế quốc gia.

Tập trung vào việc hỗ trợ trang thiết bị chuyển đổi số cho y tế cơ sở trên cả nước; tham gia xây dựng trung tâm dữ liệu số về sức khỏe cộng đồng và hội viên nhằm hiện đại hóa hệ thống y tế và đưa tri thức Y học đến gần hơn với người dân.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tăng cường nâng cao y đức, chuyên môn và mở rộng kết nối toàn cầu; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, phấn đấu triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, công bố trên các báo quốc tế.

Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nguồn lực, kết nối thầy thuốc trẻ toàn cầu, tạo điều kiện cho y bác sĩ trẻ được học tập, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến của thế giới, góp phần đưa nền y học Việt Nam vươn tầm quốc tế. Hội tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội.

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội nghề nghiệp cần thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và giám sát đối với các chủ trương chính sách y tế. Hãy mạnh dạn góp ý đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong hoạt động ngành Y. Đặc biệt, Hội phải là chỗ dựa vững chắc, là tiếng nói bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhân viên y tế trẻ, kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với ngành Y tế, Đoàn, Hội và các vấn đề liên quan đến các chế độ đãi ngộ, thu nhập và sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến của đội ngũ thầy thuốc trẻ.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng Bằng khen của T.Ư MTTQ Việt Nam cho tập thể Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng