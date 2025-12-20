Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đoàn đại biểu Đại hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ V báo công dâng Bác

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Báo công dâng Bác, đoàn đại biểu Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ V thể hiện quyết tâm thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Khát vọng phụng sự, tiên phong đổi mới, đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”.

Sáng 20/12, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 báo công, dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

tp-thaythuoctre-baocong5.jpg

Anh Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu.

Tại buổi lễ, các đại biểu ưu tú đại diện cho lực lượng y, bác sĩ, thầy thuốc trẻ từ khắp mọi miền đất nước đã cùng lắng nghe trích đoạn "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

tp-thaythuoctre-baocong1.jpg
tp-thaythuoctre-baocong4.jpg
tp-thaythuoctre-baocong9.jpg
Lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ và các đại biểu tham dự lễ báo công. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt cộng đồng thầy thuốc trẻ cả nước báo công lên Bác, anh Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, khắc ghi lời dạy “Lương y như từ mẫu”, các chương trình, hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Lực lượng Thầy thuốc trẻ đã khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo và nhân ái của ngành Y tế, luôn nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện, nâng cao y đức, chuyên môn và trách nhiệm xã hội.

"Với những kết quả toàn diện, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, là mái nhà đoàn kết của đội ngũ Thầy thuốc trẻ, đồng hành cùng ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững", anh Trần Xuân Bách nói.

tp-thaythuoctre-baocong8.jpg
Anh Trần Xuân Bách báo công dâng Bác.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu quyết tâm tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với tâm thế mới.

Khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ Việt Nam: Khát vọng phụng sự, tiên phong đổi mới, đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình” đã được vang lên như một lời thề danh dự.

tp-thaythuoctre-baocong2.jpg
tp-thaythuoctre-baocong3.jpg
tp-thaythuoctre-baocong6.jpg
tp-thaythuoctre-baocong7.jpg
Các đại biểu quyết tâm nêu cao tinh thần hành động Khát vọng phụng sự, tiên phong đổi mới. Ảnh: Xuân Tùng

Đội ngũ thầy thuốc trẻ nguyện tuyệt đối trung thành với con đường mà Đảng và Bác đã chọn, giữ vững y đức, không ngừng trau dồi chuyên môn để xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số y tế, sáng tạo và hội nhập quốc tế, tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và y đức của đội ngũ Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

tp-thaythuoctre-baocong10.jpg
Đoàn đại biểu dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tùng
tp-thaythuoctre-baocong11.jpg
tp-thaythuoctre-baocong13.jpg
tp-thaythuoctre-baocong14.jpg
tp-thaythuoctre-baocong18.jpg
Xuân Tùng
#Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam #Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam #Đại hội V #nhiệm kỳ 2025 – 2030 #Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam #Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam #Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam #thầy thuốc trẻ #y tế #ngành y tế #kỷ nguyên mới #báo công dâng Bác

