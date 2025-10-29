Thầy thuốc trẻ dùng AI khám, tư vấn phòng, chống đột quỵ

TPO - Các bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn đã tham gia khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân tại Hà Nội. Chương trình đã ứng dụng AI để phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế, Hội Đột quỵ Hà Nội, Cục Phòng bệnh, Cục quản lý khám chữa bệnh và các đơn vị tổ chức phát động Chương trình quốc gia phòng, chống và quản lý đột quỵ "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Dự chương trình có GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đông đảo người dân tham gia khám sàng lọc tại chương trình. Ảnh: BTC

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, đột quỵ đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, đồng thời là gánh nặng lớn với hệ thống y tế và xã hội.

Việc phát động Chương trình quốc gia phòng, chống và quản lý đột quỵ nhằm cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết 57 và 72 của Bộ Chính trị về việc chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm.

Theo Ban Tổ chức, mỗi năm, nước ta ghi nhận gần 200.000 ca mắc mới và gần 170.000 ca tử vong vì đột quỵ. Trong đó, nhóm tuổi mắc bệnh và tử vong cao nhất (60-70 tuổi), trẻ hơn so với các quốc gia khác.

Ngay sau lễ phát động, hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội đã tham gia khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân.

Tại đây, người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ.

Đặc biệt, chương trình lần này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

Anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ, công nghệ, nhất là AI không chỉ giúp bác sĩ trẻ nhận diện sớm nguy cơ, mà còn giúp chúng ta dự phòng và hành động kịp thời, chính xác hơn.

Việc ứng dụng công nghệ phải luôn song hành với trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc, để mỗi tiến bộ y học đều thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng...

Dịp này, hoạt động “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” cũng được tổ chức quanh khu vực hồ Tây (Hà Nội), với sự tham gia của hàng trăm thầy thuốc trẻ, đoàn viên, người dân Thủ đô... nhằm lan tỏa lối sống năng động, tăng cường thể lực và duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi người dân tham gia khám sàng lọc tại chương trình. Ảnh: BTC