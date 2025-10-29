Dấu ấn của Đoàn trên không gian mạng: Lan tỏa lý tưởng cách mạng, xây dựng văn hóa số

TPO - Sau gần ba năm triển khai Quyết định 311 của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tạo ra những dấu ấn đậm nét trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên không gian mạng. Bằng sự đổi mới sáng tạo, các chiến dịch truyền thông quy mô lớn và ứng dụng công nghệ hiện đại đã thu hút hàng chục tỷ lượt tương tác, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi.

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm tham gia thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030”.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 1.632 điểm cầu, với sự tham gia của trên 12.400 đại biểu.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Mở đầu hội nghị đã theo dõi phóng sự sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 311 Thủ tướng về Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 – 2030”.

Phát biểu khai mạc và định hướng hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, phóng sự đã thể hiện những nội dung, hoạt động mà các cấp bộ đoàn, hội, đội trong cả nước đã cụ thể hóa và tích cực thực hiện Quyết định 311 này.

Chị Trang đề nghị hội nghị tập trung làm rõ hơn những kết quả trong 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 311; đồng thời đánh giá những hạn chế, khó khăn để tìm ra giải pháp tích cực, định hướng trong giai đoạn tiếp theo để thực hiện thắng lợi các nội dung thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2030.

Xây dựng “lá chắn số”, lan tỏa giá trị tích cực

Theo Báo cáo, tổ chức Đoàn đã triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả.

Các chiến dịch truyền thông do T.Ư Đoàn phát động đã đạt được những con số kỷ lục, minh chứng cho sức hút và khả năng lan tỏa thông điệp của tổ chức Đoàn.

Đáng chú ý, chiến dịch "Hòa bình đẹp lắm" nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem trên hai nền tảng Tiktok và Facebook.

Đặc biệt, chiến dịch "Tự hào Việt Nam" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo ra một “cơn bão” truyền thông với gần 11 tỷ lượt xem, đứng đầu các chiến dịch lớn trong tháng 8/2025.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Công tác giám sát, bảo vệ và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng đã được triển khai mạnh mẽ và có chiều sâu. Đến nay, toàn quốc đã có 71 chuyên trang cộng đồng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Tạp chí Thanh niên đã mở chuyên mục riêng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên đăng tải hơn 3.000 bài viết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện có hiệu quả.

Năm 2024, toàn Đoàn có hơn 127.000 bài tham gia cuộc thi. Năm 2025, lần đầu tiên T.Ư Đoàn triển khai Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên, thu hút 199.022 bài dự thi, đạt giải “Tập thể xuất sắc” trong cuộc thi Chính luận lần thứ 5 của Đảng và có nhiều tác phẩm xuất sắc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Không chỉ đấu tranh với thông tin tiêu cực, tổ chức Đoàn còn chủ động lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Đến nay, đã có hơn 13,1 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải, góp phần làm cho môi trường mạng trở nên trong lành hơn.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 12 tiêu chí cốt lõi “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” đã định hướng giá trị, lối sống cho hàng triệu bạn trẻ.

Song song đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sáng tạo, tiêu biểu là mô hình "Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác" với hơn 1,5 triệu lượt đăng ký tham gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại

Để công tác giáo dục đạt hiệu quả cao, tổ chức Đoàn đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam đã có hơn 4,1 triệu tài khoản đã được kích hoạt và xác thực, hơn 11 triệu người truy cập, với tỷ lệ người dùng hàng ngày đạt khoảng 100.000 lượt. Các công cụ mới như "AI của Đoàn" và nền tảng "Bình dân học AI" được ra mắt nhằm nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Đồng thời, T.Ư Đoàn đã xây dựng và duy trì vận hành phần mềm “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng” ở cấp Trung ương nhằm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Công tác giáo dục truyền thống cũng được “số hóa” mạnh mẽ. Trong năm 2024, toàn Đoàn đã xây dựng 3.620 bản đồ số các địa chỉ đỏ, tăng hơn 550 bản đồ so với năm 2023.

Các cơ quan báo chí của Đoàn như Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên cũng tiên phong chuyển đổi số, lọt top 10 báo điện tử có lượng bạn đọc cao nhất Việt Nam, với trung bình mỗi báo đạt gần 250 triệu lượt xem hàng tháng, khẳng định vai trò dòng chảy chủ lưu trong định hướng thông tin cho giới trẻ.