'Dấu ấn đỏ' tình yêu nước in trên từng con tem bưu chính

TPO - Sáng 27/10, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026 với chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính".

Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026 do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam triển khai từ ngày 27/10/2025 đến hết ngày 27/3/2026.

Toàn cảnh Lễ phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026.

Đây là sân chơi thường niên dành cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng từ 8 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang học tập, sinh hoạt tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Cuộc thi cũng nhằm tạo cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Năm 2026, với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính”, cuộc thi mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp các em hiểu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong những bước ngoặt lịch sử của dân tộc, nhận diện các dấu mốc phát triển của đất nước qua từng con tem bưu chính.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, cuộc thi là một đợt sinh hoạt ý nghĩa của Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tham gia cuộc thi, các em không chỉ tìm hiểu lịch sử, nhận diện vai trò lãnh đạo của Đảng trong hành trình xây dựng đất nước, mà quan trọng hơn các em được đặt mình vào dòng chảy ấy.

Khi các em học tốt, các em đang làm cho Tổ quốc mạnh hơn. Khi các em sống đẹp, các em đang tiếp nối truyền thống vẻ vang. Khi các em gửi gắm ước mơ qua bài dự thi, các em đang góp tiếng nói của thế hệ mình vào câu chuyện lớn của đất nước.

"Mỗi bài dự thi không chỉ là sản phẩm trí tuệ, mà còn là lời tri ân với quá khứ, lời cam kết với tương lai, một “dấu ấn đỏ” của tình yêu nước in trên từng con tem bưu chính”, anh Quân nói.

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương đã trao 20 suất học bổng và 30 phần quà tặng thiếu nhi Liên đội Trường Tiểu học Quang Trung, động viên các em tiếp tục gìn giữ truyền thống Đội, nuôi dưỡng lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.