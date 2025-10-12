T.Ư Đoàn thăm, tặng quà hỗ trợ thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng sau bão

Ngày 12/10, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, động viên người dân và thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà, kinh phí lợp lại mái nhà khắc phục thiệt hại bão số 10 cho người dân tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đồng, bao gồm: tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị học tập và kinh phí để hỗ trợ lợp lại mái nhà cho 15 gia đình thiếu nhi bị thiệt hại nặng do bão.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho 4 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Lạc và xã Đồng Tiến. Phần quà còn lại được bàn giao cho Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh để tiếp tục phân bổ, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hỗ trợ thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng sau bão

Theo báo cáo, tại Hà Tĩnh bão Bualoi đã khiến một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 2.000 cột điện đổ gãy; 437 điểm trường hư hỏng. Tỉnh này chịu tổng thiệt hại sơ bộ hơn 6.000 tỷ đồng.

Gia đình em Nguyễn Viết Giáp (12 tuổi, trú tại thôn Bắc Bình, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình em bị tốc mái hoàn toàn, khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay càng thêm chật vật.

Ông Nguyễn Viết Hùng (58 tuổi, bố em Giáp), cho biết gia đình thuộc diện cận nghèo, đông con, vợ lại thường xuyên đau ốm, không làm được việc nặng. Gần nửa tháng sau bão, do không có tiền sửa chữa, cả nhà phải dùng tấm bạt che tạm phần mái bị hư hỏng.

“Khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ T.Ư Đoàn, tôi thực sự xúc động. Đây không chỉ là hỗ trợ về vật chất, mà đó còn là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, nuôi các con ăn học đầy đủ” ông Hùng chia sẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm, tặng quà cho gia đình em Giáp.

Trong buổi thăm hỏi, động viên và chia sẻ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn những món quà này sẽ góp phần hỗ trợ gia đình sớm sửa sang lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. “Con cái là tương lai của mỗi gia đình. Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, tôi mong gia đình luôn giữ vững tinh thần, nỗ lực vươn lên để các con có điều kiện học tập và phát triển tốt nhất", chị Nguyễn Phạm Duy Trang động viên gia đình.

Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Thảo Uyên (10 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Thạch Lạc). Thảo Uyên sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố từ nhỏ. Trong đợt bão số 10 vừa qua, gia đình em bị thiệt hại nặng khi ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình bị hư hỏng, chưa có tiền để khắc phục.

Chị Trang thăm hỏi, tặng quà gia đình em Nguyễn Thảo Uyên.

Tại buổi thăm hỏi, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã gửi lời động viên sâu sắc đến mẹ con em Uyên, mong rằng sự quan tâm, hỗ trợ từ T.Ư Đoàn sẽ tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Vừa qua, căn nhà của ba mẹ con tôi bị bão làm tốc mái, chưa có tiền để sửa chữa. Hôm nay nhận được sự hỗ trợ từ Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tôi sẽ cố gắng thuê thợ sửa lại mái nhà để mẹ con yên tâm sinh sống,” chị Trương Thị Hạnh (37 tuổi, mẹ Thảo Uyên) chia sẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng đồ dùng học tập để bổ sung góc học tập cho em Thảo Uyên.



Tại xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh), đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa cho hai gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Mỗi gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng để lợp lại mái nhà, giúp ổn định chỗ ở sau thiên tai.

Những phần quà và sự hỗ trợ từ T.Ư Đoàn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia của tuổi trẻ cả nước với người dân vùng bão, đặc biệt là các em thiếu nhi đang chịu nhiều thiệt thòi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Võ Quốc Tuấn (xã Đồng Tiến) bị thiệt hại sau bão số 10, có hoàn cảnh khó khăn, nuôi 3 người con nhỏ và anh trai bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Những món quà ý nghĩa được trao tặng đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh niên xung kích, tình nguyện

Sau bão số 10, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã trở thành lực lượng xung kích, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nhất để sẻ chia, giúp đỡ bà con. Để khắc phục thiên tai, hỗ trợ người dân một đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 đoàn viên thanh niên đã lập tức tỏa đi các địa phương nặng thiệt hại.

Song song, 69 đội hình tình nguyện cấp xã với sự tham gia của hơn 10.000 đoàn viên đã triển khai hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ. Họ chia nhau dọn dẹp trường học, sửa chữa lại mái nhà cho bà con, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, thu dọn cây đổ…

Thanh niên Hà Tĩnh xung kích hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10.

Ngoài ra, sau bão một số địa phương bị ngập nặng do nước lũ dâng cao, cô lập nhiều ngành, lực lượng đoàn thanh niên cũng có mặt để vận chuyển nhu yếu phẩm vào cho bà con.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, đơn vị đã trích 500 triệu đồng trao tặng cho 62 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thêm 100 triệu đồng cho người dân vùng lũ Đức Minh và Nghi Xuân, cùng hơn 1 tấn nhu yếu phẩm cho xã Đức Quang. Đến nay, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã huy động được hơn 3 tỷ đồng cho công tác sẻ chia, hỗ trợ nhân dân sau bão.

Hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm lan tỏa thông điệp đoàn kết, nhân ái, cùng chung tay giúp đỡ nhân dân vùng bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt.