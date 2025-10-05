Nam sinh Hà Tĩnh cứu bé 7 tuổi khỏi dòng nước lũ

TPO - Nam sinh ở Hà Tĩnh vừa được tuyên dương, khen thưởng khi có hành động đẹp, cứu cháu bé 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tuyên dương, trao Bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong lũ.

Trước đó, vào chiều ngày 30/9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Sơn Giang), anh Hiệu phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi, trú xã Hương Sơn) bị nước lũ cuốn trôi.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã Hương Sơn trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu.



Khi nghe tiếng kêu cứu, anh Hiệu đã nhanh chóng lao xuống dòng nước sông Ngàn Phố đang chảy xiết để cứu cháu bé vào bờ an toàn.

Hành động đầy dũng cảm, quyết đoán và nhân ái của anh Hồ Quốc Hiệu đã nhận được sự ghi nhận, cảm phục của người dân địa phương.

Được biết, đây là lần thứ 2 anh Hiệu có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng đã đề xuất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hiệu.