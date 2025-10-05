Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nam sinh Hà Tĩnh cứu bé 7 tuổi khỏi dòng nước lũ

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam sinh ở Hà Tĩnh vừa được tuyên dương, khen thưởng khi có hành động đẹp, cứu cháu bé 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tuyên dương, trao Bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong lũ.

Trước đó, vào chiều ngày 30/9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Sơn Giang), anh Hiệu phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi, trú xã Hương Sơn) bị nước lũ cuốn trôi.

54d759541df197afcee0.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã Hương Sơn trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Khi nghe tiếng kêu cứu, anh Hiệu đã nhanh chóng lao xuống dòng nước sông Ngàn Phố đang chảy xiết để cứu cháu bé vào bờ an toàn.

Hành động đầy dũng cảm, quyết đoán và nhân ái của anh Hồ Quốc Hiệu đã nhận được sự ghi nhận, cảm phục của người dân địa phương.

Được biết, đây là lần thứ 2 anh Hiệu có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng đã đề xuất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hiệu.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cứu người đuối nước #nam sinh cứu người #trao bằng khen nam sinh cứu người #đuối nước ở Hà Tĩnh #dũng cảm cứu người #sông Ngàn Phố #hành động đẹp #cứu người trong lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục