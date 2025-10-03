Sắc xanh tình nguyện giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Ngay sau cơn bão số 10 đi qua, trời đã quang tạnh, lực lượng đoàn viên, thanh niên 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng ra quân tình nguyện dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.

Trong các ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm 6 người chết, 5.727 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 5 ngôi nhà hư hỏng rất nặng (sập, sạt lở taluy, đổ sập hoàn toàn), 158 nhà tốc mái do lốc xoáy, 229 nhà sạt lở sụt nền, 4.784 nhà ngập nước…

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực dọn dẹp vệ sinh, môi trường ở các điểm trường học, giúp các em có thể sớm trở lại học tập.

Thời điểm nước rút cũng chính là lúc người dân phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do các loại rác thải, xác động vật phân hủy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân, các đơn vị thu gom rác trên địa bàn tỉnh đã chủ động quét dọn, thu gom chất thải.

Các khu phố xuất hiện những sắc xanh tình nguyện làm sạch môi trường.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Cao Bằng cùng tham gia dọn dẹp bùn đất sau lũ.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng, trong đó có đoàn viên thanh niên ở Cao Bằng đã tổ chức các tổ, đội nhanh chóng xuống cơ sở giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ Cao Bằng tặng quà nhân dân vùng lũ.

Đoàn viên thanh niên﻿ tổ chức các suất ăn miễn phí, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 10.

Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng Triệu Thanh Dung (thứ 2 bên trái) thăm, động viên đội quân tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn Cao Bằng, với phương châm "Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", trong các ngày 2 và 3/10, lực .lượng trẻ tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, san gạt bùn đất, khơi thông dòng chảy tại các tuyến phố, trường học, chợ, khu dân cư và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con, góp sức cùng Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Tuổi trẻ Lạng Sơn giúp người già đến nơi an toàn...

Tích cực vận động nguồn lực, trợ giúp người dân vùng lũ Lạng Sơn.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang hỗ trợ giúp người dân Bắc Sơn (Lạng Sơn) thu hoạch mùa màng.

Tại Lạng Sơn, với tinh thần xung kích, tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các đội hình tình nguyện đã nhanh chóng kịp thời phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, vệ sinh các tuyến đường chính, trường học, chợ trung tâm,… để giúp Nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống. Hình ảnh những màu áo xanh tình nguyện đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.