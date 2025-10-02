Số người thương vong, mất tích do bão Bualoi tăng mạnh

TPO - Tính đến 16h chiều 2/10, số người thương vong, mất tích do bão Bualoi lên tới 218 người. Trong đó 49 người chết, 16 người mất tích 153 người bị thương. Thiệt hại về vật chất ước tính trên 12.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ban Phòng thủ dân sự Quốc gia, các trường hợp ghi nhận thiệt mạng và mất tích hai ngày qua chủ yếu liên quan đến sạt lở đất và lũ cuốn ở các tỉnh vùng núi phía bắc.

Tính đến 16h chiều nay, Lào Cai có 5 người chết do lũ và sạt lở đất, 5 trường hợp vẫn đang mất tích, 10 người bị thương. Tại Cao Bằng, lũ và sạt lở đất đã khiến 6 người chết và 3 người bị thương. Tuyên Quang có 4 trường hợp chết do sạt lở đất, 3 người vẫn đang mất tích.

Lạng Sơn có 2 trường hợp chết do sạt lở đất và lũ cuốn. Sơn La có 2 người chết do sạt lở đất. Thái Nguyên có 3 người thiệt mạng do lũ cuốn và 2 người bị thương.

Ninh Bình vẫn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người do thiên tai từ bão Bualoi với 9 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Hưng Yên có 2 trường hợp bị chết và 17 trường hợp bị thương do lốc xoáy.

Trong số các tỉnh/thành phố bão đổ bộ trực tiếp, Quảng Trị là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với 4 người chết, 8 người đang mất tích và 15 người bị thương. Thanh Hoá có 5 người chết và 6 người bị thương. Nghệ An có 4 trường hợp thiệt mạng và 14 người bị thương. Hà Tĩnh có 1 người chết và 17 người bị thương. Huế có 1 trường hợp tử vong do lũ cuốn và 1 người bị thương. Đà Nẵng cũng có 1 trường hợp tử vong do lũ cuốn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích tại Lũng Cú, Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Thiệt hại về vật chất từ cơn bão Bualoi cũng rất nghiêm trọng với 200 nhà sập, đổ hoàn toàn, 169.228 nhà hư hỏng, tốc mái. Lũ dâng cao sau bão khiến 64.816 nhà ngập. Hiện nay nước đang rút và các địa phương tiếp tục thống kê.

Bão và các thiên tai sau bão cũng gây thiệt hại 80.606ha lúa, hoa màu, cây trồng khác, 16.825ha thủy sản, 2132 gia súc, 496.835 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng rất lớn khi xảy ra 27 sự cố đê điều, khoảng 51.095m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, 33.196m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở, 178 công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Thiên tai cũng làm 8.515 cột điện bị gãy, đổ, 1.458 điểm trường bị ảnh hưởng, xuất hiện 7.584 điểm giao thông bị ngập lụt, ách tắc. Mạng viễn thông bị gián đoạn nghiêm trọng, hơn 79.000 cây xanh bị gãy đổ.

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ước tính, tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 12.799 tỷ đồng, nặng nhất là Hà Tĩnh khoảng 6000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 85 tỷ đồng và Hải Phòng 16 tỷ đồng. Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Bão Bualoi là cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ nước ta từ đầu năm nay. Với tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ đổ bộ rất mạnh, thời gian tác động trên đất liền quá lâu, vùng ảnh hưởng quá rộng, Bualoi đã gây ra tổ hợp đa thiên tai cực kỳ nguy hiểm.

Có tới 11/21 tỉnh/thành phố ven biển nước ta có gió mạnh từ cấp 6, riêng Ninh Bình đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, vùng đổ bộ cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Mưa lớn bao trùm từ Quảng Ngãi đến miền Bắc kéo theo lũ lụt, sạt lở đất khắp các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Hà Nội cũng mưa lớn cực đoan gây ngập lụt diện rộng. Đặc biệt lốc xoáy khắp đồng bằng Bắc Bộ trở thành nguyên nhân gây thương vong lớn nhất với 11 người chết, 67 người bị thương ở hai tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.