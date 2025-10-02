Đi trực bão về, nhà đổ sập, con nhập viện cấp cứu trong đêm

TPO - Người đàn ông đi trực bão về thì ngôi nhà của gia đình bị đổ sập, vợ cùng 3 con trốn dưới bàn nhưng vẫn bị gạch đổ trúng, con trai nhập viện cấp cứu trong đêm. “Nhà đổ sập, nợ lại chồng nợ…”, anh Lê Văn Nam nghẹn ngào.

Nhà đổ sập sau bão, gia đình anh Nam lâm cảnh khốn đốn khi nợ cũ chồng nợ mới.

﻿Clip: Hoài Nam

Nước mắt đêm bão



Vừa trở về từ bệnh viện nơi con trai đang điều trị, anh Lê Văn Nam (SN 1987, trú thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vội lượm nhặt những cuốn sách của 3 người con giữa đống đổ nát để phơi khô và thu dọn gạch vữa sau trận bão số 10. Bão qua, ngôi nhà của anh Nam cũng gần như bị “xoá sổ”. Gian nhà ấy từng là tổ ấm của gia đình 5 người giờ chẳng còn thứ gì có thể sử dụng. Từ chiếc tủ lạnh bị đập hư hỏng, nồi cơm điện vùi nát trong gạch, bàn ghế, giường bị gãy đôi và xe máy, xe điện cũng thiệt hại.

3 ngày sau bão đi qua, anh Nam vẫn chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt người đàn ông vẫn tràn đầy nỗi lo lắng, bất an. “Chẳng còn gì nữa... Toàn bộ tài sản vợ chồng tôi tích góp suốt bao năm qua giờ bão cuốn sạch hết” anh Nam rưng rưng.

Ngôi nhà của gia đình anh Nam bị đổ sập do bão.

Anh Nam cho biết, anh là Trung đội trưởng Trung đội dân quân tự vệ xã Mai Phụ. Bởi thế khi có tin bão số 10, anh tham gia cùng lực lượng địa phương đi vận động, hỗ trợ sơ tán người già đến nơi an toàn, chằng chéo lại nhà giúp dân.

Khi nhiệm vụ hoàn thành, đến chiều 28/9, anh mới về để gia cố lại nhà của mình. Anh dùng bao cát chèn lên mái tôn để chống gió giật, các cánh cửa cũng được chằng buộc cẩn thận. Và sau bữa cơm tối, anh nhận lệnh lên đường đi trực bão, hỗ trợ người dân trong đêm. “Ở nhà có gì báo anh ngay, bão mạnh lắm, anh phải đi trực để ứng phó, giúp bà con”, anh Nam dặn vợ trước khi rời nhà.

Anh Nam lượm nhặt sách vở, phơi khô cho con do sập nhà, mưa ướt. .

Khoảng 20h tối 28/9, gió bắt đầu nổi lên từng cơn, mưa xối xả, điện mất. Càng về khuya, bão càng dữ dội, gió rít từng cơn. Anh Nam lòng như lửa đốt vì ở nhà chỉ có vợ và ba người con.

Đến khoảng 1h sáng ngày 29/9, anh nhận cuộc gọi từ vợ. Ở đầu dây bên kia giọng hoảng hốt, bật khóc thông báo nhà bắt đầu bị tốc mái, nước mưa đã tràn vào. Trong cơn hoảng loạn, anh Nam dặn vợ phải thật bình tĩnh, ôm 3 con xuống núp dưới gầm bàn, đội mũ bảo hiểm và lấy nệm che chắn để phòng đồ vật rơi trúng. “Bảo vệ cho con trước, anh sẽ chạy về liền”, anh Nam nói với vợ trước khi rời trụ sở.

Tài sản bên trong căn nhà hư hỏng nặng.

Ngoài trời mưa như tát nước, cây gãy đổ, tôn bị gió thổi bay rơi tung toé, anh Nam vội lao ra để về nhà nhưng vừa mở cửa gió đã đẩy ngã. Thấy quá nguy hiểm, nhiều cán bộ trực bão đã ngăn lại vì đây là lúc bão đang đổ bộ. Khoảng ít phút sau, gió giảm cấp, anh Nam mới chạy bộ về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nơi thì mái bị cuốn phăng, tường đổ sập, ngôi nhà trống hoác giữa cơn mưa xối xả, còn vợ và 3 con òa khóc vì hoảng sợ.

Anh Nam kể lại, do tường đổ sập giữa đêm, dù vợ và các con đã trú ẩn dưới bàn, nhưng gạch vẫn rơi trúng đầu người con trai thứ 11 tuổi, gây thương tích ở mặt, còn vợ và 2 người con còn lại bị thương nhẹ, phải đi bệnh viện cấp cứu. “Về thấy cảnh này, tôi đứng không vững. Anh em dân quân tự vệ, người dân xung quanh cũng đến hỗ trợ, đưa con trai bị thương đi bệnh viện ngay trong đêm bão”, anh Nam kể lại.

Nợ chồng nợ

Thất thần sau bão, chị Trịnh Thị Tâm (35 tuổi, vợ anh Nam) nghẹn lòng khi nhớ lại khoảnh khắc mái nhà bị cuốn phăng, 4 mẹ con trốn dưới ghế nhưng vẫn không thoát nạn. “Bão kinh khủng. Đợt bão số 5, gia đình có bị nhưng thiệt hại nhẹ. Nhưng giờ trận này mất hết, gian tạp hóa nhỏ bán ít đồ ở quê cũng hư hỏng, ướt không còn sử dụng được. Đau hơn là nhìn con bị thương, sưng hết mặt chưa thể xuất viện được. Nhưng cũng rất may mắn nhờ dùng tấm nệm phủ lên che chắn nên cháu bị va đập nhẹ hơn”, chị Tâm bật khóc.

Chị Tâm bật khóc khi nhà mất, nợ nần chồng chất.

Vợ chồng anh Nam chị Tâm kết hôn từ năm 2011, đều xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau thời gian tích góp, vay mượn thêm ngân hàng, vợ chồng anh chị dựng căn nhà vào năm 2022. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, vợ chồng anh chị mở gian hàng bán bánh kẹo ở nhà để bán.

Người phụ nữ cho biết, đêm bão đổ bộ, khi chồng đi trực bão, chị ở nhà thức trắng đêm, phần lo cho chồng, phần lo cho các con và ngôi nhà của gia đình. Đến khi mái nhà bị cuốn phăng, chị chỉ còn biết hét lên, lấy chăn, nệm che cho các con và mong cho tai qua nạn khỏi. Nhưng giờ bão đi qua, nợ thêm chồng chất.

Chị Tâm thất thần khi toàn bộ tài sản hư hỏng.

“Giờ bão qua rồi, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn lớn hơn. Nhà bị đổ sập, không có tiền sửa. Nợ ngân hàng xây nhà vẫn chưa trả hết, giờ lại thêm nợ mới vì thiệt hại sau bão. Mấy ngày nay, cả gia đình phải sang tá túc tại nhà bà nội. Con thì chưa khỏi hẳn. Nhà giờ mất, nợ chồng nợ, vợ chồng tôi cũng chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu...”, chị Tâm nói, đôi mắt đỏ hoe.

Chị Tâm cũng chia sẻ thêm, ngoài căn nhà của vợ chồng, bão số 10 cũng khiến nhà của bà nội bị tốc mái, vừa được người dân địa phương, ngành chức năng hỗ trợ để khắc phục lại. "Mấy ngày vợ chồng thay nhau ở viện chăm con thứ 2, rồi hai người con nữa gửi nhờ bà nội. Giờ nhìn tài sản đổ nát hết, tôi đau lòng lắm, mất trắng rồi không biết bao giờ mới ổn định lại được", chị Tâm nói.

Bão đi qua, gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Mai Phụ cho biết, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương với 6.331 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó, thiệt hại nghiêm trọng nhất là trường hợp gia đình anh Lê Văn Nam.

"Ngôi nhà của anh Nam bị sập hoàn toàn trong đêm bão, khi anh đang tham gia trực chống bão. Trước mắt chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Địa phương cũng sẽ đề xuất để có hỗ trợ thêm cho gia đình để khắc phục thiệt hại sau bão, nhanh chóng ổn định lại", đại diện lãnh đạo xã Mai Phụ cho hay.