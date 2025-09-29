Bão số 10 'nhấn chìm' nhiều xã miền núi Hà Tĩnh

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ đã khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn.

1.151 cột điện bị gãy đổ, toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, hiện mới cấp lại cho 4 xã, phường. Lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng lớn với 167 điểm trường tốc mái, hư hỏng; 12 cơ sở y tế cũng bị tàn phá; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ chia cắt cục bộ, đặc biệt quốc lộ 8 và quốc lộ 15.

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Cảng Việt - Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000m2; tại Công ty VG, theo ngành chức năng Hà Tĩnh, nếu hôm nay không có điện, toàn bộ pin trên băng chuyền sẽ hỏng và gây thiệt hại hơn 110 tỷ đồng.