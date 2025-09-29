Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bão số 10 'nhấn chìm' nhiều xã miền núi Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các sông ở Hà Tĩnh dâng cao, riêng sông Ngàn Phố vượt báo động 3. Lũ đục ngàu cuồn cuộn tràn về, nhanh chóng bao vây nhà cửa, đồng ruộng.

556088509-1225906152906777-3296754287771092130-n-2.jpg
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều địa phương xã miền núi Hà Tĩnh bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.
555552464-122255667344210905-4291766439175661647-n-2.jpg
Ghi nhận tại xã Sơn Giang, mưa lớn từ đêm 28/9-29/9 khiến nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt cục bộ một số thôn. Đặc biệt cầu tràn bắc qua sông Ngàn Phố nối xã Hương Sơn và xã Phố Giang bị ngập, ngành chức năng đã cắm biển cấm người và phương tiện lưu thông.
2625979d2d4ea710fe5f.jpg
Bão số 10 kèm theo mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều khu vực miền núi của tỉnh Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng, lực lượng công an địa phương đã phải sử dụng thuyền để tiếp cận, kiểm tra các điểm ngập sâu nhằm nắm bắt tình hình và kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.
554957150-1225906012906791-5052080377487684905-n.jpg
Toàn cảnh lũ lụt tại các xã miền núi phía Tây Hà Tĩnh. Theo ngành chức năng, sông Ngàn Phố dâng cao trên mức báo động 3, nhiều địa phương ngập sâu hơn 1m.
1924628166771664054.jpg
Từ sáng nay, nước sông Ngàn Phố bắt đầu dâng cao, chia cắt cục bộ tại ở xã Sơn Giang.
74edc07376acfcf2a5bd.jpg
Tại xã Hương Sơn, nước lũ Ngàn Phố dâng lên cao, người dân dùng xe tự chế để đưa xe máy lên vị trí cao hơn để tránh ngập lụt.
b9f6277691a91bf742b8.jpg
"Khoảng 10 năm trở lại đây mới có trận lũ lớn, dâng cao như thế này. Khi thấy nước sông dâng, chúng tôi kê cao tài sản, di dời xe cộ đến vị trí cao hơn để giảm thiểu thiệt hại. Nước lũ dâng vào nhà khoảng 1m, hiện có xuống, nhưng rất chậm", ông Võ Văn Đức (SN 1987) cho biết.
554993459-1225906229573436-2036459731221153943-n-2.jpg
Toàn cảnh nước lũ màu đỏ đục, chia cắt nhiều địa phương tại xã Hương Sơn, Sơn Giang. Trong là khu vực cầu Hải Thượng bắc qua sông Ngàn Phố tại xã Hương Sơn.
4335010565025589698.jpg
Tại xã Tứ Mỹ, nước lũ dâng lên nhanh, người dân địa phương cùng kê cao tài sản để tránh thiệt hại.
b6a9b8ca3015ba4be304.jpg
aa492415acca26947fdb.jpg
Tại xã Hương Khê, Hương Phố nước cũng ngập sâu, chia cắt đường dân sinh. Ngoài ra nhiều diện tích bưởi, hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ đã khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn.

1.151 cột điện bị gãy đổ, toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, hiện mới cấp lại cho 4 xã, phường. Lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng lớn với 167 điểm trường tốc mái, hư hỏng; 12 cơ sở y tế cũng bị tàn phá; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ chia cắt cục bộ, đặc biệt quốc lộ 8 và quốc lộ 15.

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Cảng Việt - Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000m2; tại Công ty VG, theo ngành chức năng Hà Tĩnh, nếu hôm nay không có điện, toàn bộ pin trên băng chuyền sẽ hỏng và gây thiệt hại hơn 110 tỷ đồng.

Hoài Nam
