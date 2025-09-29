Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập trong bão số 10

TPO - Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 với sức gió mạnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong mưa bão, kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập.
Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật cấp 13-14 đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình trên địa bàn. Trong ảnh: Công trình của doanh nghiệp ở khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đổ sập trong bão.
Dưới sức gió khủng khiếp của bão số 10, kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập.
Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 xác nhận thông tin và cho biết, đơn vị đang tiến hành khắc phục.
Hình ảnh bên trong kho than.
Hiện trường kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập.