Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập trong bão số 10

Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật cấp 13-14 đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình trên địa bàn. Trong ảnh: Công trình của doanh nghiệp ở khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đổ sập trong bão.