Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão áp sát, người dân vẫn vô tư 'chơi đùa' với sóng biển Cửa Lò

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ảnh hưởng của bão Bualoi, tại khu vực ven biển của tỉnh Nghệ An có sóng biển dữ dội, người dân vẫn ra xem, chụp ảnh.

Video: Sóng biển dữ dội tại biển Cửa Lò trước giờ bão số 10 đổ bộ

Bão số 10 chưa đổ bộ trực tiếp vào vùng biển tỉnh Nghệ An nhưng theo ghi nhận ngày 28/9, tại khu vực ven biển địa phương này đã có mưa vừa, sóng to dữ dội, có thời điểm sóng biển cao 2-3m.

tp-72.jpg
tp-73.jpg
Sóng biển dữ dội tại biển Cửa Lò trưa 28/9

Tại khu du lịch biển Cửa Lò (phường Cửa Lò), trưa 28/9, trời âm u, mưa vừa, sóng biển động dữ dội. Sóng biển vỗ mạnh, đập vào bờ kè biển, tuy nhiên vẫn có hai du khách ra bờ kè đứng xem, chụp ảnh. Có lúc, nữ du khách còn xuống sát biển “chơi đùa” cùng sóng nước. Lực lượng cứu hộ biển Cửa Lò đã tuần tra, nhắc nhở người dân lên bờ để đảm bảo an toàn.

tp-67.jpg
Du khách vô tư chụp ảnh khi sóng biển lớn
Tỉnh Nghệ An đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9; tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 và đang được kêu gọi vào bờ tránh trú.
tp-46.jpg
Nữ du khách chơi đùa cùng sóng biển

Trong ngày 28/9, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò và cống Nghi Quang tại xã Trung Lộc; Cảng Cửa Lò, hệ thống kè biển tại phường Cửa Lò. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đến kiểm tra công tác sơ tán người dân tại phường Cửa Lò, phường Trường Vinh, phường Thành Vinh; kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thủy.

tp-71.jpg
tp-75.jpg
tp-74.jpg
tp-69.jpg
Sóng biển cao trước giờ bão số 10 đổ bộ
tp-43.jpg
Khu vực đảo Lan Châu (phường Cửa Lò) sóng đánh cao 2-3m

Do diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phải di dời người dân vùng biển ở khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 28/9. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Thu Hiền
#bão số 10 #Nghệ An #biển Cửa Lò #sóng dữ dội #du khách #an toàn biển #ứng phó bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục