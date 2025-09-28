Bão áp sát, người dân vẫn vô tư 'chơi đùa' với sóng biển Cửa Lò

TPO - Ảnh hưởng của bão Bualoi, tại khu vực ven biển của tỉnh Nghệ An có sóng biển dữ dội, người dân vẫn ra xem, chụp ảnh.

Video: Sóng biển dữ dội tại biển Cửa Lò trước giờ bão số 10 đổ bộ

Bão số 10 chưa đổ bộ trực tiếp vào vùng biển tỉnh Nghệ An nhưng theo ghi nhận ngày 28/9, tại khu vực ven biển địa phương này đã có mưa vừa, sóng to dữ dội, có thời điểm sóng biển cao 2-3m.

Sóng biển dữ dội tại biển Cửa Lò trưa 28/9

Tại khu du lịch biển Cửa Lò (phường Cửa Lò), trưa 28/9, trời âm u, mưa vừa, sóng biển động dữ dội. Sóng biển vỗ mạnh, đập vào bờ kè biển, tuy nhiên vẫn có hai du khách ra bờ kè đứng xem, chụp ảnh. Có lúc, nữ du khách còn xuống sát biển “chơi đùa” cùng sóng nước. Lực lượng cứu hộ biển Cửa Lò đã tuần tra, nhắc nhở người dân lên bờ để đảm bảo an toàn.

Du khách vô tư chụp ảnh khi sóng biển lớn Tỉnh Nghệ An đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9; tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 và đang được kêu gọi vào bờ tránh trú.

Nữ du khách chơi đùa cùng sóng biển

Trong ngày 28/9, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò và cống Nghi Quang tại xã Trung Lộc; Cảng Cửa Lò, hệ thống kè biển tại phường Cửa Lò. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đến kiểm tra công tác sơ tán người dân tại phường Cửa Lò, phường Trường Vinh, phường Thành Vinh; kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thủy.

Sóng biển cao trước giờ bão số 10 đổ bộ

Khu vực đảo Lan Châu (phường Cửa Lò) sóng đánh cao 2-3m

Do diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phải di dời người dân vùng biển ở khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 28/9. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.