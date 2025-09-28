Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thanh Hóa: Sóng biển cao cả mét trước khi bão Bualoi đổ bộ

Phạm Trường

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10 (cơn bão Bualoi), khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió giật mạnh, sóng biển cao 2-3m. Thời tiết diễn biến phức tạp nhưng một số người dân vẫn ra xem, chụp ảnh trước giờ bão đổ bộ.

Clip: Cận cảnh sóng biển cao trước giờ bão Bualoi đổ bộ.
tp-4.jpg
Đến chiều 28/9, cơn bão số 10 (bão Bualoi) dù chưa đổ bộ trực tiếp vào vùng biển tỉnh Thanh Hóa, nhưng theo ghi nhận, tại khu vực ven biển địa phương này đã có gió nhẹ, mưa vừa, sóng cao 2-3m.
tp-9.jpg
Tại bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến), đã có mưa lớn từng đợt, kèm gió giật mạnh, sóng biển ập vào bờ kè từng cơn khá mạnh. Các nhà hàng, khách sạn ở khu vực biển Hải Tiến đã đóng cửa để đảm bảo an toàn.
tp-14.jpg
tp-15.jpg
tp-13.jpg
Dù thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng nhiều người dân và du khách vẫn hiếu kỳ, ra bờ kè biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa đứng xem sóng biển.
tp-5.jpg
Sóng biển vỗ vào bờ trắng xóa, nhưng người dân vẫn liều mình đứng trên bờ kè xem.
tp-7.jpg
Nhà hàng dọc bãi biển đã đóng cửa, dọn dẹp đồ dùng, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.
tp-18.jpg
Khu vực bãi biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn) cũng đã có gió lớn, sóng biển cao.
tp-13-8174.jpg
“Nghe tin cơn bão Bualoi sắp đổ bộ đất liền, chúng tôi phải tranh thủ dùng bao đất gia cố lại mái tôn và một số vị trí xung yếu của nhà hàng. Cơn bão này theo dự báo rất mạnh, hy vọng không xảy ra thiệt hại lớn”, một người dân phường Sầm Sơn cho hay. Trong ảnh, nhà hàng, khách sạn sử dụng các phương án phòng chống bão.
tp-11-4330.jpg
tp-8.jpg
tp-12.jpg
tp-17.jpg
Chủ các nhà hàng, khách sạn phải dùng tre, bao tải cát, bình nước để gia cố, chằng chống, đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.
tp-3-9631.jpg
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương tập trung ứng phó với bão số 10. Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão; đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11h ngày 28/9, bão Bualoi (bão số 10) mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12 (thời gian gió mạnh kéo dài từ 19h đến 23h đêm), các khu vực sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20h ngày 28/9 đến 2h ngày 29/9.

Tại tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía Nam Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13 (thời gian gió mạnh từ 19h đến 23h).

Phạm Trường
#bão Bualoi #sóng biển cao #Thanh Hóa #bão số 10 #ứng phó bão #biển Thanh Hóa #thiên tai

