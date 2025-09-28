Thanh Hóa: Sóng biển cao cả mét trước khi bão Bualoi đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11h ngày 28/9, bão Bualoi (bão số 10) mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12 (thời gian gió mạnh kéo dài từ 19h đến 23h đêm), các khu vực sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20h ngày 28/9 đến 2h ngày 29/9.

Tại tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía Nam Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13 (thời gian gió mạnh từ 19h đến 23h).