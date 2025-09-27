Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ngư dân oằn mình chống bão số 10: Chỉ mong tàu thuyền an toàn

Hoài Nam

TPO - Tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức cấm biển từ 7h30 sáng nay. Để chống bão số 10, ngư dân đã chằng chéo lại tàu thuyền, neo đậu vị trí an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

tp-82633.jpg
Thực hiện công điện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy BĐBP - Bộ CHQS tỉnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7h30’ ngày 27/9. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều cùng ngày, mưa dông rải rác, tại khu vực biển Lộc Hà, ngư dân đang hối hả gia cố lại tàu thuyền để tránh trú bão Bualoi.
tp-35.jpg
Tại khu neo đậu tránh trú bão ở cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), có hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã cập bến, khẩn trương neo đậu để tránh bão. Những ngư dân cũng đang tập trung gia cố tàu thuyền, kiểm tra lại ngư lưới cụ để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.
tp-anh-2.jpg
Chiều 27/9, thời tiết Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, ngư dân đang tập trung triển khai các biện pháp để chống bão. Theo nhiều ngư dân nhận định, đây là cơn bão có cường độ mạnh, diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tàu thuyền và đời sống ven biển, vì thế họ không thể lơ là, chủ quan.
tp-08.jpg
tp-34.jpg
Ông Nguyễn Văn Hà (trú tại xã Lộc Hà) cho biết: “Từ khi nghe thông tin bão sắp đổ bộ, thuyền của chúng tôi đã bắt đầu ngừng ra khơi. Hôm nay, chúng tôi đưa tàu vào vị trí neo đậu an toàn, dùng dây thừng chằng chéo cẩn thận để tránh bị sóng đánh chìm. Với ngư dân như chúng tôi, con thuyền là cần câu cơm duy nhất nuôi sống nhiều thế hệ trong gia đình, nên phải buộc thật chắc chắn. Giờ đã neo buộc xong xuôi, chỉ mong tàu thuyền được an toàn qua cơn bão này".
tp-093876.jpg
Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ, mọi công tác phòng, chống bão đã được ngư dân tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót khẩn trương triển khai.
tp-92872.jpg
Dù tuổi đã cao, bà Nguyễn Thị Thọ (75 tuổi) cùng em gái là bà Nguyễn Thị Hậu (70 tuổi), trú tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà, vẫn tự tay gia cố tàu thuyền trước khi bão số 10 đổ bộ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên hai chị em vẫn phải bám biển mưu sinh. Tranh thủ lúc thời tiết tạnh ráo, họ cùng nhau chằng buộc, cố định lại phương tiện để hạn chế thiệt hại do bão gây ra.
tp-836.jpg
Hàng trăm tàu thuyền đã vào bến an toàn, được chằng néo kỹ lưỡng bằng dây thừng và lốp cao su nhằm hạn chế va đập khi sóng lớn.
tp-3876.jpg
Đến nay, toàn bộ 3.982 phương tiện với gần 11.000 lao động trên biển của Hà Tĩnh đã vào khu neo đậu, cảng cá an toàn.
tp-92853.jpg
Ngư dân cũng thu dọn toàn bộ ngư cụ, kiểm tra lại hệ thống máy móc, nhiên liệu và phối hợp với lực lượng chức năng trong việc sắp xếp vị trí neo đậu, đảm bảo an toàn tối đa cho tàu thuyền.
tp-anh-bao-6.jpg
tp-553.jpg
Tại khu neo đậu tàu thuyền xã Lộc Hà, không khí trước giờ bão đổ bộ trở nên khẩn trương.
tp-02876.jpg
Một ngư dân kiểm tra lại lần cuối chiếc thuyền sau khi chằng chéo, neo đậu.
tp-83373.jpg
Hà Tĩnh cũng đã lên phương án sơ tán dân bắt đầu từ 13h chiều 27/9, hoàn thành trước 9h ngày 28/9, số lượng 6.556 hộ/15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông, vị trí di dời đến trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế, các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #chống bão số 10 #ngư dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh #chống bão #ngư dân #bão Bualoi #thời tiết miền Trung #tin bão mới nhất

