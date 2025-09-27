Ngư dân oằn mình chống bão số 10: Chỉ mong tàu thuyền an toàn

TPO - Tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức cấm biển từ 7h30 sáng nay. Để chống bão số 10, ngư dân đã chằng chéo lại tàu thuyền, neo đậu vị trí an toàn để giảm thiểu thiệt hại.