Ngư dân oằn mình chống bão số 10: Chỉ mong tàu thuyền an toàn

TPO - Tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức cấm biển từ 7h30 sáng nay. Để chống bão số 10, ngư dân đã chằng chéo lại tàu thuyền, neo đậu vị trí an toàn để giảm thiểu thiệt hại.
Ông Nguyễn Văn Hà (trú tại xã Lộc Hà) cho biết: “Từ khi nghe thông tin bão sắp đổ bộ, thuyền của chúng tôi đã bắt đầu ngừng ra khơi. Hôm nay, chúng tôi đưa tàu vào vị trí neo đậu an toàn, dùng dây thừng chằng chéo cẩn thận để tránh bị sóng đánh chìm. Với ngư dân như chúng tôi, con thuyền là cần câu cơm duy nhất nuôi sống nhiều thế hệ trong gia đình, nên phải buộc thật chắc chắn. Giờ đã neo buộc xong xuôi, chỉ mong tàu thuyền được an toàn qua cơn bão này".
Tại khu neo đậu tàu thuyền xã Lộc Hà, không khí trước giờ bão đổ bộ trở nên khẩn trương.