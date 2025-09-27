Huế, Đà Nẵng di dời dân tránh bão số 10; người dân Lý Sơn vội vã di chuyển lồng bè

TPO - Huế chuẩn bị phương án di dời hơn 10.000 hộ dân với gần 33.000 nhân khẩu ở vùng ven biển, đầm phá, khu vực xung yếu, nguy hiểm để ứng phó với bão số 10.

Chiều 27/9, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, các địa phương trên toàn thành phố đã rà soát, lên phương án di dời 10.132 hộ dân, với 32.697 nhân khẩu chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá, những nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão và nước dâng.

VIDEO: Thành phố Huế hoàn thành kêu gọi﻿ toàn bộ tàu thuyền trên biển vào bờ trú tránh bão số 10.

Với phương châm “4 tại chỗ”, các xã, phường tại Huế đã chủ động kiểm tra những vị trí xung yếu, nguy hiểm, đồng thời khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Đến nay, toàn thành phố đã thu hoạch hơn 24.534 ha lúa chín (đạt 98,5%).

Lực lượng chức năng xã Chân Mây - Lăng Cô (Huế) hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền trú bão﻿ an toàn.

Công tác chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống thiên tai được tất cả các phường, xã đồng loạt triển khai, với số lương thực dự trữ gồm 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô, 100.000 chai nước uống đóng chai, cùng xăng dầu do doanh nghiệp chủ động cung ứng.

Về kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão, đến nay toàn bộ 1.122 phương tiện đánh bắt hải sản trên biển, với 8.079 lao động trên địa bàn thành phố đã về nơi trú tránh an toàn. Riêng cảng Thuận An có 1 tàu hàng, 3 tàu kéo, 3 xà lan, 2 tàu công vụ với 40 thuyền viên; cảng Chân Mây có 16 phương tiện với 141 thuyền viên vào trú bão.

Tất cả các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn hiện vận hành an toàn. Mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố đều đang ở mức thấp, dưới báo động I.

Hướng dẫn tàu thuyền cập cảng﻿ Chân Mây trú tránh bão.

Về lực lượng ứng phó, thành phố huy động hơn 2.917 cán bộ, chiến sĩ là bộ đội thường trực và dân quân cơ động, cùng lực lượng dân quân tự vệ (7.774 người) và dự bị động viên (15.364 người) tại các phường, xã. Công an TP Huế cũng duy trì quân số 2.000 cán bộ, chiến sĩ thường trực phòng chống mưa bão; trang bị 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy và hàng nghìn áo phao, thiết bị cứu hộ. Các đơn vị chuyên môn đồng loạt tổ chức trực chiến, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Yêu cầu người dân không ở lại trên các lồng bè khi có bão để tránh gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, TP Huế đã gia cố, cắt tỉa hơn 118.000 cây xanh đô thị, cùng hàng nghìn cây xanh trong khu kinh tế và di tích. Công tác kiểm tra an toàn các công trình anten viễn thông, cần cẩu tháp, nhà cao tầng và biển quảng cáo cũng được thực hiện đồng loạt để giảm thiểu sự cố, thiệt hại khi bão đổ bộ.

Ứng phó bão Bualoi: Đà Nẵng lên phương án sơ tán hơn 200.000 người

Ngày 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay các địa phương đang theo dõi sát diễn biến cơn bão để chủ động sơ tán dân khi cần thiết. Trong tình huống bão mạnh trên địa bàn thành phố dự kiến di dời hơn 2000.000 người

Đà Nẵng lên phương án di dời hơn 200.000 người đến nơi an toàn. (Trong ảnh lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tránh bão Noru năm 2022.

Theo đó, tổng số người dân dự kiến di dời là 210.014 người (trong đó xen ghép là 92.041 người, di dời tập trung là 117.974 người). Khu vực dự kiến sơ tán đến: trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công trình kiên cố tập trung tại địa phương.

Trong đó số lượng lớn người dân thuộc diện di dời nếu bão mạnh tập trung tại các phường xã như Nông Sơn, Tây Giang, Thạnh Bình, Chiên Đàn, Tây Hồ, Tiên Phước…

Xã biên giới La Dêê, TP. Đà Nẵng triển khai biện pháp ứng phó bão, sạt lở.

Từ tối 26/9, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa lớn. Tại khu vực trung tâm thành phố hiện nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ. Dự báo từ ngày 27/9 đến hết ngày 28/9 tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển thành phố Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6–7 giật 8–9, sóng cao 3–5 m, biển động mạnh; từ gần sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13 giật 16, sóng cao 5–7 m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, khoảng hơn 4.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản có nguy cơ ảnh hưởng mưa, bão; hàng chục ngàn hecta lúa, hoa màu có nguy cơ ảnh hưởng...

Hiện, các lực chức năng đang nỗ lực hướng dẫn và hỗ trợ người dân triển khai công tác ứng phó với bão.

Người dân Lý Sơn vội vã di chuyển lồng bè tránh bão số 10

Sáng 27/9, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu thuyền nối đuôi nhau lai dắt hàng trăm mét lồng bè nuôi hải sản về cảng neo trú tàu thuyền An Hải để tránh trú bão. Dù môi trường nước tại khu vực này bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến nguồn ô xy, song lúc này việc đảm bảo an toàn cho con người vẫn luôn được các hộ nuôi trồng đặt lên trên hết.

Ông Trần Minh Hùng, một ngư dân cho biết, trước dự báo bão mạnh, sức tàn phá lớn, nên bà con đã chủ động di chuyển lồng bè vào nơi an toàn để giữ tài sản, hạn chế thiệt hại.

Người dân ở đặc khu Lý Sơn đưa lồng bè nuôi trồng hải sản vào bờ tránh trú bão.

Theo thống kê, toàn đặc khu Lý Sơn hiện có 57 hộ nuôi hải sản với hàng ngàn mét lồng bè. Lo ngại bão gió khiến lồng bè vỡ, trôi dạt ra biển, nhiều hộ đã sớm đưa lồng bè vào trong khu vực an toàn, đồng thời tổ chức chằng giữ, gia cố để giảm thiểu rủi ro trong và sau bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Đồn Biên phòng Lý Sơn (BĐBP Quảng Ngãi) đã hướng dẫn khu vực neo trú, nhắc nhở các hộ nuôi trồng hải sản tuyệt đối không ở lại trên các chòi canh lồng bè khi bão đổ bộ. Song song với đó, triển khai kêu gọi ngư dân trong và ngoài địa bàn đưa tàu thuyền vào bờ.

Tại Cảng neo trú tàu thuyền An Hải, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã triển khai lực lượng, phương tiện thông báo bão, cấm tàu thuyền ra khơi. Đồng thời phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm đếm, hỗ trợ ngư dân vào bến neo buộc phương tiện trước khi bão số 10 tiến gần đến vùng biển đảo Lý Sơn.

Lực lượng Đồn Biên phòng Lý Sơn kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn cho hay, ngay sau khi nhận công điện của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh về cơn bão số 10, đơn vị đã triển khai lực lượng trực, sẵn sàng cơ động để ứng phó các tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, tổ chức trực canh tìm kiếm cứu nạn 24/24. Thông báo kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển phòng tránh. Cử các tổ đội công tác xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng, gia đình cùng chủ phương tiện, thuyền trưởng neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè ở cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

Hiện nay, trên đặc khu Lý Sơn có khoảng 430 phương tiện hoạt động trên biển, trong đó 403 đã vào bờ neo đậu an toàn.

Hiện nay, trên đặc khu Lý Sơn có khoảng 430 phương tiện hoạt động trên biển, trong đó 403 đã vào bờ neo đậu an toàn, gồm 373 tàu cá với 1.745 lao động. Còn lại 28 phương tiện với 339 ngư dân đang hoạt động tại Trường Sa, Hoàng Sa và vùng biển phía Nam. Các tàu này đã nhận được cảnh báo, chủ động phòng tránh hoặc trên đường vào bờ tránh trú.

Để kịp thời ứng phó với bão số 10, Đồn Biên phòng Lý Sơn huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu, ca nô, 16 xe quân sự và nhiều phương tiện thường trực, sẵn sàng cơ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Gia Lai bắn pháo hiệu cảnh báo bão Bualoi

BĐBP tỉnh Gia Lai thông báo, tuyên truyền tàu thuyền tránh bão.

Triển khai thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ban hành 3 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, cập nhập tình hình thời tiết trên biên giới, vùng biển, chủ động công tác ứng phó, phòng chống bão số 10.

Bên cạnh đó, đã thông báo, tuyên truyền cho tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Trong đó, đơn vị đã kêu gọi, thông báo, hướng dẫn cho 141 tàu/987 ngư dân di chuyển, tránh trú, thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão; 4.060 tàu/28.420 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn.

Hiện còn 1.592 tàu/11.144 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão. BĐBP tỉnh Gia Lai đã tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão để ngư dân chủ động phòng tránh.

BĐBP tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức 78 lượt thông báo tình hình bão số 10 trên các phương tiện thông tin. Qua đó, cử 116 lượt cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động 1.936 hộ dân chủ động ứng phó bão số 10. Các đơn vị đã cử 105 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, chốt chặn trên các khu vực sông, suối, cầu tràn bị ngập nước tuyên truyền vận động người dân không qua lại để đảm bảo an toàn.

Riêng các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực quân số, trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh này cũng tổ chức rà soát doanh trại, kho tàng; bổ sung đủ lượng dự phòng về mọi mặt thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các loại vật chất thiết yếu khác đảm bảo cho công tác ứng phó bão số 10 và phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, theo báo cáo nhanh lúc 6h của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), Gia Lai hiện có 141 tàu cá trong vùng nguy hiểm 24h tới của bão Bualoi (từ 11,5 - 18,5 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108 độ kinh Đông).

Các tàu cá thuộc các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi, Phù Mỹ Đông.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các xã, phường chủ động triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 10.