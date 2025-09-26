Bão Bualoi gây thương vong khi quét qua Philippines

TPO - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng tại Philippines khi bão Bualoi đổ bộ nước này, quét qua các đảo miền Trung và Nam Luzon.

Theo Reuters, bão Bualoi đã đổ bộ Đông Samar (miền Trung Philippines) trước khi quét qua Masbate và khu vực Bicol ở miền Nam Luzon.

Hoạt động của các cơ quan nhà nước và các lớp học ở nhiều nơi trên khắp Philippines, bao gồm cả vùng đô thị Manila, đã phải tạm dừng. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán.

Các quan chức địa phương cho biết, ba trường hợp tử vong đều ở tỉnh Masbate. Một người bị cây đổ đè trúng, một người khác bị đuối nước, trong khi người thứ ba thiệt mạng do tường đổ.

Cảnh tan hoang sau khi bão Bualoi quét qua Samar. (Ảnh: Rappler)

Một đoạn đê ở Antique bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Rappler)

Nhiều khu vực bị bùn bao phủ. (Ảnh: Rappler)

Trong một cuộc họp báo, Thống đốc Masbate - Antonio Kho - đã kêu gọi chính quyền trung ương hỗ trợ ngay lập tức để dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục điện và mở cửa trở lại các cảng để tiếp nhận hàng cứu trợ.

Tại các khu vực khác ở Nam Luzon, chính quyền địa phương đã báo cáo mưa lớn và gió mạnh, mất điện, gây thiệt hại cho mùa màng và cơ sở hạ tầng.

Bão Bualoi, với sức gió tối đa 110 km/h và giật lên đến 135 km/h, được dự báo sẽ mạnh lên thành bão khi di chuyển về phía Việt Nam.

Trước đó vài ngày, siêu bão Ragasa đã gây thiệt hại nặng nề ở miền bắc Philippines, khiến 14 người thiệt mạng trước khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc), khiến 15 người thiệt mạng.