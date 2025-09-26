Trung Quốc lắp đặt nhiều robot nhà máy hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại

TPO - Trung Quốc đang sản xuất và lắp đặt robot tại các nhà máy với tốc độ nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác, trong khi Mỹ đứng thứ ba. Điều này càng củng cố thêm vai trò thống trị toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất.

(Ảnh: China Daily)

Theo báo cáo được công bố ngày 25/9 bởi Liên đoàn Robot Quốc tế, có hơn hai triệu robot hoạt động tại các nhà máy của Trung Quốc trong năm 2024.

Báo cáo cho thấy, các nhà máy ở Trung Quốc đã lắp đặt gần 300.000 robot mới vào năm ngoái, nhiều hơn tổng số robot của các quốc gia khác cộng lại. Để so sánh, các nhà máy ở Mỹ chỉ lắp đặt 34.000 robot, các nhà máy Nhật Bản lắp đặt 44.000 robot.

Thành tích này có được là nhờ Chính phủ Trung Quốc tận dụng vốn công và ban hành các chỉ thị chính sách để thúc đẩy các công ty Trung Quốc trở thành những người dẫn đầu trong lĩnh vực robot và các công nghệ tiên tiến.

Trên thế giới, robot và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng nổi bật và mang tính đột phá trong sản xuất. Robot nhà máy có nhiều loại, từ máy hàn các bộ phận ô tô, đến càng nâng hộp lên băng chuyền. Khi công nghệ giúp hoạt động của các nhà máy trở nên hiệu quả hơn, một số nhà máy đang phải sử dụng ít nhân công hơn và thay đổi vai trò của những bộ phận khác.

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã bắt tay vào một chiến dịch rộng khắp nhằm sử dụng nhiều robot hơn trong các nhà máy, trở thành nhà sản xuất robot hàng đầu và kết hợp ngành công nghiệp này với những tiến bộ trong AI.

Ông Lian Jye Su, nhà phân tích chính tại Omdia - một công ty nghiên cứu công nghệ, cho biết các công ty Trung Quốc đã được hưởng lợi từ một động thái thúc đẩy mang tính quốc gia.

“Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên,” ông Su nói. “Các công ty Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều năm.”

Nỗ lực tự động hóa nhà máy của Trung Quốc là một phần quan trọng giúp nước này đạt được vị thế là cường quốc sản xuất của thế giới. Các nhà máy ở Trung Quốc đã lắp đặt hơn 150.000 robot mỗi năm kể từ năm 2017. Đồng thời, sản lượng sản xuất cũng tăng vọt.

Trong khi đó, việc lắp đặt robot của Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Đức trong năm 2024 lại giảm so với năm 2023.

Tính đến đầu năm nay, các nhà máy ở Trung Quốc đã xuất xưởng gần một phần ba tổng số hàng hóa sản xuất trên toàn thế giới, nhiều hơn cả Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cộng lại.