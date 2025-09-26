Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga cáo buộc phương Tây lợi dụng Ukraine để tuyên chiến

Minh Hạnh

TPO - Phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng G20 ở Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) lợi dụng Ukraine để tuyên chiến với Mátxcơva.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ rõ lập trường cứng rắn hơn với Mátxcơva, ca ngợi nỗ lực quân sự của Ukraine và nói rằng các đồng minh NATO nên bắn hạ máy bay xâm phạm không phận của họ.

"Một ví dụ rõ ràng khác là cuộc khủng hoảng ở Ukraine do phương Tây gây ra, qua đó NATO và EU đã tuyên chiến với Nga và trực tiếp tham gia cuộc chiến này", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói.

Ông Lavrov từng đưa ra những nhận xét tương tự trong quá khứ, nhưng việc ông đề cập đến vấn đề này trước các ngoại trưởng G20 tại Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ông không nhắc đến những bình luận của Tổng thống Trump hồi đầu tuần, thay vào đó, ông lặp lại lập trường của Nga rằng chính hành động của phương Tây đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Bình luận về phát biểu của ông Lavrov, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói: “Những lời xuyên tạc, thông tin sai lệch và tuyên truyền từ Nga về nguyên nhân của cuộc chiến không thể thuyết phục được bất kỳ ai”.

Trong khi đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của châu Âu - bà Kaja Kallas - kêu gọi các cường quốc thế giới gây áp lực lên Điện Kremlin.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu khuất phục Ukraine của Nga đã thay đổi", bà nói.

Bất chấp những phát ngôn ủng hộ Ukraine thời gian gần đây, ông Trump vẫn chưa áp đặt các lệnh trừng phạt mới nặng nề hơn đối với Nga.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 25/9, giọng điệu của ông Trump về Nga hầu như không thay đổi. Ông bày tỏ sự thất vọng với hành động của lãnh đạo Nga và cho rằng Mátxcơva đang thể hiện kém cỏi trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Lavrov đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ 24/9, và dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 27/9.

