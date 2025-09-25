Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-34 Nga đang tấn công Zaporizhzhia

Minh Hạnh

TPO - “Một chiếc Su-34 của đối phương đã bị bắn hạ”, Không quân Ukraine thông báo và cho biết vụ việc xảy ra trên mặt trận Zaporizhzhia lúc khoảng 4h sáng 25/9.

5104153-su341300-690x387avif.jpg
Máy bay Su-34. (Ảnh: Wikipedia)

Trước khi bị bắn hạ, chiếc Su-34 nói trên đã thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Zaporizhzhia bằng bom dẫn đường.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Các cuộc tấn công trên không của Nga vào Ukraine đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2025, và dự kiến ​​sẽ tăng cường trong mùa đông tới, với các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển, dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay này thường thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất, cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không-đối-đất và không-đối-không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.

Cũng trong ngày 25/9, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea.

(Nguồn: Pravda)

Cuộc tấn công này là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm phá hủy các tài sản giá trị cao của Nga trên bán đảo, HUR cho biết.

An-26, một máy bay hai động cơ thời Liên Xô, đã được sử dụng rộng rãi cho các chuyến bay vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 quân hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Trước đó ngày 21/9, HUR tuyên bố đã phá hủy ba trực thăng Mi-8 của Nga và một trạm radar ở Crimea.

Chỉ một ngày sau, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công hai thủy phi cơ Be-12 Chayka.

Minh Hạnh
Pravda, Kyiv Independent
#Nga #máy bay chiến đấu #Su-34 #Ukraine #Crimea #Liên Xô #An-26

Xem thêm

Cùng chuyên mục