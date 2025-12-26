Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay trinh sát Nga chạm trán chiến đấu cơ Ba Lan trên Biển Baltic

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu chặn một máy bay trinh sát Nga trên Biển Baltic, khi máy bay Nga áp sát không phận Ba Lan.

ap110827140317.jpg
Máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan. (Ảnh: AP)

"Sáng nay, trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Baltic, các máy bay chiến đấu của Ba Lan đã phát hiện, nhận dạng và theo sát một máy bay trinh sát của Nga bay gần không phận Ba Lan", tuyên bố của quân đội Ba Lan ngày 25/12 nêu rõ.

Ngoài ra, vào ban đêm, một số vật thể đã xâm nhập không phận Ba Lan từ hướng Belarus, quân đội Ba Lan cho biết. "Sau khi phân tích chi tiết, chúng tôi xác định rằng đây rất có thể là những khinh khí cầu buôn lậu, di chuyển theo hướng và tốc độ gió".

Một phần không phận trên vùng Podlaskie ở phía đông bắc Ba Lan, giáp với Belarus, đã tạm thời bị đóng cửa đối với giao thông dân sự để đảm bảo an ninh.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Các quốc gia ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ xâm phạm không phận kể từ tháng 9, khi ba máy bay quân sự Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Estonia trong 12 phút, và hơn 20 máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Quyết định điều động máy bay chiến đấu của Ba Lan nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng do cuộc xung đột Nga - Ukraine gây ra cho các quốc gia phía đông NATO. Những cuộc chạm trán như thế này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lan rộng và leo thang ngoài ý muốn.

Các quan chức quốc phòng Ba Lan cho biết, lực lượng và nguồn lực của nước này vẫn duy trì ở mức độ sẵn sàng cao. Việc giám sát không phận và phối hợp giữa các quân chủng vẫn tiếp tục không bị gián đoạn. NATO tuyên bố vẫn cảnh giác với các hoạt động quân sự tiếp theo của Nga gần biên giới liên minh, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc không kích đang diễn ra ở Ukraine.

Minh Hạnh
Reuters, Newsweek
#Ba Lan #Biển Baltic #NATO #xâm phạm không phận #trinh sát cơ Nga

