Thế giới

Google News

NATO siết chặt an ninh trên Biển Baltic sau một loạt sự cố máy bay không người lái

Minh Hạnh

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố đang tăng cường sự hiện diện trên Biển Baltic với một khinh hạm phòng không và các khí tài khác, để ứng phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV).

40d7b6c62d4f8c9754d4bd1236ad3cc7.jpg
Các tàu quân sự từ nhiều quốc gia tham gia cuộc tập trận của quân đội Đức và NATO trên Biển Baltic vào ngày 2/9. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng NATO cho biết hôm 27/9, rằng các UAV không xác định đã được phát hiện gần cơ sở quân sự ở Đan Mạch vào đêm trước đó, sau một số vụ xâm nhập bằng UAV gần các sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Sân bay Copenhagen, sân bay bận rộn nhất khu vực Bắc Âu, đã phải đóng cửa trong vài giờ vào cuối ngày 22/9 do sự xuất hiện của một số UAV cỡ lớn. Năm sân bay nhỏ hơn của Đan Mạch, cả dân sự và quân sự, cũng đã tạm thời đóng cửa trong những ngày tiếp theo.

Để ứng phó với các sự cố này, NATO “sẽ tăng cường cảnh giác hơn nữa với các khí tài đa nhiệm mới tại khu vực Biển Baltic”, trích tuyên bố được gửi cho Reuters.

Liên minh cho biết, các khí tài mới bao gồm “các nền tảng tình báo, giám sát và trinh sát, cùng ít nhất một khinh hạm phòng không". Ngoài ra, không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố.

Các khí tài mới sẽ góp phần tăng cường sứ mệnh "Baltic Sentry" của NATO, được triển khai vào tháng 1 để ứng phó với một loạt sự cố gây hư hại cáp điện, đường truyền viễn thông và đường ống dẫn khí đốt dưới đáy biển Baltic. Các quốc gia NATO đã triển khai tàu khu trục, máy bay tuần tra và xuồng không người lái trong khuôn khổ sứ mệnh này, nhằm giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Liên minh cũng đã triển khai sứ mệnh "Eastern Sentry" trong tháng 9, nhằm tăng cường phòng thủ sườn phía đông châu Âu để đối phó với các cuộc xâm nhập bằng UAV vào không phận Ba Lan.

NATO đã cảnh báo Nga vào ngày 23/9, rằng họ sẽ sử dụng "tất cả các công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết" để tự vệ, sau khi Estonia cáo buộc ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút.

Nga bác bỏ cáo buộc máy bay quân sự của nước này xâm phạm không phận Estonia, và khẳng định UAV của họ không có kế hoạch tấn công các mục tiêu ở Ba Lan.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt ngày 27/9 cho biết, mối đe dọa từ máy bay không người lái “khá cao" và nước này sẽ thực hiện các biện pháp để tự vệ.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cảnh báo NATO và Liên minh Châu Âu rằng "bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước tôi sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt".

Minh Hạnh
Reuters
