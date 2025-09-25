Thêm một quốc gia xem xét kích hoạt Điều 4 NATO

TPO - Đan Mạch đang cân nhắc kích hoạt Điều 4 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi máy bay không người lái không xác định liên tục xâm nhập không phận của nước này.

Cảnh sát quốc gia Đan Mạch cho biết nước này đã đóng cửa không phận tại sân bay Aalborg vào tối 24/9 sau nhiều báo cáo về sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) bí ẩn.

Tại Aalborg, nhiều chuyến bay buộc phải chuyển hướng sang Copenhagen và Karup sau khi UAV được báo cáo xuất hiện lúc 21h44 (giờ địa phương). Chính quyền khu vực hiện chưa xác định được số lượng hoặc nguồn gốc của những chiếc máy bay không người lái này.

Được biết, sân bay Aalborg đang phục vụ cả hoạt động dân sự và quân sự. Ngoài các máy bay thương mại, địa điểm này được cho là nơi đồn trú của các máy bay vận tải C-130 Hercules cũng như CL-604 Challenger.

Bên cạnh đó, có thông tin cho biết máy bay không người lái cũng được ghi nhận gần căn cứ Không quân Skrydstrup, nơi các máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch hoạt động.

Đáng chú ý, vụ việc mới nhất này xảy ra hai ngày sau khi Đan Mạch báo cáo về vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái tại sân bay Copenhagen, khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, trong một tuyên bố hôm 25/9, cho biết, sự xuất hiện liên tục của máy bay không người lái không xác định trên khắp đất nước, bao gồm các địa điểm quân sự, là một cuộc tấn công hỗn hợp, gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Đan Mạch.

Ông lưu ý rằng, mặc dù những người chịu trách nhiệm phóng máy bay không người lái vẫn chưa được xác định, nhưng rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là hoạt động có hệ thống.

"Chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên mà có hệ thống. Mọi dấu hiệu cho thấy đây là hành động của đối tượng chuyên nghiệp và cơ quan tình báo Đan Mạch đang theo dõi chặt chẽ sự việc", ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho rằng NATO cần có phản ứng phù hợp. Ngoài Điều 4, còn có những biện pháp khác có thể triển khai trong khuôn khổ của liên minh, đặc biệt liên quan đến năng lực phòng thủ.

Điều 4 cho phép các quốc gia thành viên NATO yêu cầu tham vấn với các đồng minh nếu họ nhận thấy có mối đe dọa đối với an ninh của mình mà không tự động kích hoạt phản ứng quân sự.

Gần đây, Ba Lan đã viện dẫn điều này sau vụ máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập vào ngày 10/9. Estonia cũng đã áp dụng sau sự cố 3 máy bay chiến đấu MiG -31 vi phạm không phận nước này.