Tổng thống Mỹ Trump nói NATO nên bắn hạ máy bay xâm phạm không phận

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên bắn hạ máy bay của Nga nếu chúng xâm phạm không phận của liên minh.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 80 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/9 cho biết, NATO nên bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận.

Khi được hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ các đồng minh trong NATO bắn hạ máy bay của Nga hay không, ông Trump cho biết "điều đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh".

trump.jpg

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành nhiều cuộc thảo luận sau khi ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia vào tuần trước.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với CBS, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, NATO chưa trao đổi về việc bắn hạ máy của Nga trừ khi chúng tấn công. Ông lưu ý, phản ứng của NATO trước những vụ xâm phạm như vậy là chặn máy bay, và hoạt động này sẽ tiếp tục.

Ông Marco Rubio nói thêm rằng, cam kết của Washington trong việc bảo vệ "từng tấc lãnh thổ NATO" vẫn kiên định, nhưng mục tiêu là chấm dứt xung đột và tránh leo thang với Nga.

Cũng trong ngày 23/9, tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng thư ký Mark Rutte cho biết, NATO sẽ quyết định có nên sử dụng vũ trang chống lại máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận hay không dựa trên thông tin tình báo thời gian thực và mức độ đe dọa mà chúng có thể gây ra.

Ông nhấn mạnh rằng, lực lượng chung của NATO tại châu Âu, do Tổng tư lệnh Alexus Grynkewich chỉ huy, có toàn quyền và trách nhiệm cũng như mọi khả năng để đưa ra quyết định.

"Trong vụ vi phạm không phận Estonia, lực lượng NATO đã nhanh chóng ngăn chặn và hộ tống máy bay mà không leo thang căng thẳng, vì không đánh giá được mối đe dọa trước mắt nào", ông nói thêm.

Quỳnh Như
Pravda
