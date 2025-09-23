Ukraine không đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các đồng minh khi ông có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng ở hậu trường, Kiev đang âm thầm chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc chiến, trong đó họ phải tăng cường "tự lực cánh sinh".

Hy vọng của Ukraine về việc kêu gọi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn lên Nga đang dần phai nhạt.

Chỉ 18% người Ukraine cho rằng xung đột có thể kết thúc trong năm nay, và cảm giác bất an về tương lai đang lan rộng khắp nước này, theo Anton Grushetskyi - người đứng đầu Viện Xã hội học Quốc tế Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành được một số thắng lợi ngoại giao gần đây, bao gồm cả việc được chào đón tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska. Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuyển hướng sang một giai đoạn mới của cuộc chiến, khi sự hỗ trợ từ nước ngoài giảm bớt.

Nguồn tin của Reuters cho biết, Ukraine không chỉ phải đối mặt với việc cắt giảm viện trợ của Mỹ, mà còn có thể mất đi sự hỗ trợ từ các đồng minh khác ở châu Âu.

Một nhóm chuyên gia tư vấn của Ukraine, vốn từng nghiên cứu Nga để tìm ra các mục tiêu trừng phạt của chính phủ, giờ đây đang thực hiện các bước phân tích để giúp quân đội lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trong một dấu hiệu cho thấy Kiev đang cố gắng gây sức ép lên Nga, máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công các cảng và nhà máy lọc dầu, khiến Nga phải cảnh báo về việc cắt giảm sản lượng.

Mục tiêu chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ đề nghị ông Trump áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Nga trong cuộc gặp ngày 23/9.

Kiev cũng đang thúc đẩy kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh riêng về vấn đề Crimea - bán đảo đã sáp nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận.

Tổng thống Ukraine và phu nhân đến Mỹ. (Nguồn: X)

Các quan chức Ukraine mô tả công việc của họ trước chuyến thăm của ông Zelensky là ngoại giao thực dụng, hơn là chuẩn bị cho một chuyến đi mang tính quyết định.

"New York là điểm đến hằng năm vào tháng 9. Đó là một nơi cực kỳ quan trọng", Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Sergiy Kyslytsya nói với Reuters. "Tôi ước mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, nhưng sẽ không bao giờ có được giải pháp dễ dàng cho những cuộc xung đột quy mô lớn như thế này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể trở về từ New York với những giải pháp dễ dàng. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực”.

Một cựu quan chức cấp cao Ukraine giấu tên tỏ ra hoài nghi về việc ông Trump sẽ trừng phạt Nga, và cho rằng thay vào đó, Ukraine nên tập trung củng cố lực lượng vũ trang của mình.

Theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Nga - Ukraine vào chiều 23/9, và phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng vào sáng 24/9.

Cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cuộc đàm phán song phương khác cũng được lên kế hoạch vào ngày 23/9.