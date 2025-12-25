Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc bãi nhiệm 4 cựu lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng khỏi Chính Hiệp

Bình Giang

TPO - Bốn cựu lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng vừa bị bãi nhiệm khỏi cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra mạnh mẽ trong quân đội và các lĩnh vực liên quan.

img-1713.jpg
Ảnh: EPA

Họ nằm trong số 8 thành viên bị bãi nhiệm khỏi Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC), Tân Hoa xã dẫn quyết định được Ủy ban toàn quốc của cơ quan này thông qua tại Bắc Kinh ngày 25/12 cho biết.

Việc thu hồi tư cách thành viên CPPCC thường được coi là dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bao gồm khả năng liên quan đến tham nhũng. Trong số những người bị bãi nhiệm có 4 cựu lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng. Chưa có thông báo chính thức nào về việc điều tra tham nhũng đối với những cá nhân này, dù một số người đã không xuất hiện công khai trong nhiều tháng.

Đây là những cái tên mới nhất “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Trong nhóm 4 người có ông Cao Jianguo - cựu Chủ tịch Tập đoàn động cơ hàng không Trung Quốc (AECC), nhà cung cấp động cơ cho các máy bay quân sự và dân dụng.

Một người khác là Zhang Dongchen - cựu Chủ tịch Tập đoàn Mạng lưới vệ tinh Trung Quốc, tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cạnh tranh với hãng Starlink của Mỹ.

Hai lãnh đạo quốc phòng còn lại bị bãi nhiệm là ông Zeng Yi - Phó tổng giám đốc tập đoàn vũ khí mặt đất Norinco và cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Trung Quốc (CEC) – nhà sản xuất lớn thiết bị viễn thông dân sự và quân sự; ông Fan Youshan - cộng sự lâu năm của ông Zeng Yi tại cả 2 doanh nghiệp.

Ông Cao Jianguo, 62 tuổi, là viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc và chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ mô phỏng hệ thống. Phần lớn sự nghiệp của ông gắn với Học viện HIWING thuộc Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), nơi phát triển tên lửa đẩy cho chương trình không gian cũng như các hệ thống tên lửa chiến lược và chiến thuật.

Năm 2016, ông được điều chuyển sang AECC làm chủ tịch, sau 3 năm giữ chức Tổng giám đốc CASC, nơi ông phụ trách chương trình phát triển các động cơ nội địa cho lực lượng không quân và đội bay thương mại của Trung Quốc.

Ông Cao bất ngờ từ chức vào tháng 5 năm nay, sớm hơn 1 năm so với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Zhang Dongchen, 63 tuổi, là chuyên gia ngành điều khiển vô tuyến và viễn trắc lượng. Ông dành phần lớn sự nghiệp tại Viện 54 thuộc Tập đoàn Công nghệ điện tử Trung Quốc, cơ quan đóng vai trò nòng cốt trong phát triển hệ thống định vị và dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu, thông tin liên lạc vệ tinh quân sự, trinh sát tình báo và chỉ huy. Năm 2004, ông trở thành Viện trưởng Viện 54.

Năm 2021, ông Zhang được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tập đoàn Mạng lưới vệ tinh Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước mới thành lập nhằm cạnh tranh với mạng vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Ông Zeng Yi (60 tuổi) và Fan Youshan (62 tuổi) đều từng làm việc tại Norinco (Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc). Ông Zheng Yi khởi nghiệp tại Viện 201 của tập đoàn, đơn vị phụ trách phát triển xe tăng và các phương tiện bọc thép cho quân đội Trung Quốc, còn ông Fan Youshan làm việc tại viện nghiên cứu chiến lược của Norinco.

Cùng nằm trong danh sách bị bãi nhiệm khỏi Chính hiệp gồm Ma Zhengwu, 62 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Quản lý tài sản Trung Quốc Dung Thông; Liu Guoyue, 62 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư năng lượng Trung Quốc; và Yu Peigen, 63 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện Đông Phương – nhà sản xuất tua-bin phát điện lớn nhất Trung Quốc và là đơn vị xây dựng nhiều nhà máy điện.

Người còn lại là ông Wang Xinghuan, 60 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán. Bác sĩ này nổi lên trong cuộc chiến chống COVID năm 2020, khi bệnh viện của ông tiếp quản Bệnh viện Lôi Thần Sơn, một trong hai cơ sở điều trị và cách ly quy mô lớn được xây dựng tại Vũ Hán để kiểm soát dịch bệnh.

Bình Giang
SCMP, Xinhua
#Chống tham nhũng #Trung Quốc #Chính hiệp

