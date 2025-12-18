Hàn Quốc phạt tù 3 người liên quan dự án tàu ngầm Đài Loan (Trung Quốc)

TPO - Ba người từng tham gia chương trình tàu ngầm của Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị tòa án Hàn Quốc tuyên án tù, với tội danh làm rò rỉ các thiết kế liên quan đến hệ thống phóng ngư lôi, cho rằng hành động này có thể gây ra “gánh nặng ngoại giao” với Seoul, Reuters đưa tin.

Tàu ngầm Đài Loan trong lễ ra mắt ở TP. Cao Hùng tháng 9/2023. (Ảnh: AP)

Tòa án Quận Changwon tuyên phạt giám đốc điều hành của một nhà thầu Hàn Quốc 2 năm rưỡi tù giam, còn 2 nhân viên của công ty khác bị tuyên mức án tù 1 năm rưỡi.

Bản án không nêu tên các bị cáo và công ty liên quan.

Theo tòa án, các bị cáo – được thuê để chế tạo ống phóng ngư lôi và hệ thống lưu trữ cho dự án tàu ngầm của Đài Loan (Trung Quốc), đã làm rò rỉ thông tin thiết kế mật cho phía Đài Loan (Trung Quốc).

Tòa cho rằng vụ việc có nguy cơ gây ra “gánh nặng ngoại giao lớn” cho Hàn Quốc.

“Đây là hành vi phạm tội có thể gây đe dọa nghiêm trọng an ninh của Hàn Quốc, khi công nghệ chiến lược bị tiết lộ mà không có sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng, trong khi đối tác xuất khẩu là Đài Loan - có quan hệ căng thẳng với các quốc gia ở Đông Á”, bản án nêu rõ.

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng là cơ quan quản lý hoạt động xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc.

Hàn Quốc có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh và không có quan hệ chính thức với Đài Bắc.

Các bị cáo phủ nhận sai phạm, cho rằng những thông tin họ chia sẻ với Đài Bắc không liên quan đến bí mật kinh doanh hay công nghệ nhạy cảm cần giấy phép xuất khẩu.

Đài Loan (Trung Quốc) đang nỗ lực chế tạo 8 tàu ngầm, nhưng chương trình này không diễn ra theo tiến độ dự kiến vì vấp phải nhiều rào cản. Cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu nguyên mẫu diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Đài Bắc coi nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng vũ trang là một trụ cột chính sách quan trọng, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng gây áp lực trên nhiều lĩnh vực.

Đài Bắc dự kiến tăng chi tiêu phòng thủ thêm 1/5 trong năm tới, để đầu tư nhiều hơn cho mua sắm vũ khí, tăng cường năng lực đối phó với đại lục và thuyết phục Mỹ, rằng họ nghiêm túc trong việc xây dựng sức mạnh quân sự.

Năm 2023, Reuters đưa tin giới chức Hàn Quốc, với lý do lo ngại Trung Quốc trả đũa kinh tế, đã truy tố một nhà thầu Hàn Quốc vì tham gia dự án tàu ngầm của Đài Loan. Tuy nhiên, bản án sau đó đã được hủy bỏ.