Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Hàn Quốc phạt tù 3 người liên quan dự án tàu ngầm Đài Loan (Trung Quốc)

Bình Giang

TPO - Ba người từng tham gia chương trình tàu ngầm của Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị tòa án Hàn Quốc tuyên án tù, với tội danh làm rò rỉ các thiết kế liên quan đến hệ thống phóng ngư lôi, cho rằng hành động này có thể gây ra “gánh nặng ngoại giao” với Seoul, Reuters đưa tin.

dai-loan.jpg
Tàu ngầm Đài Loan trong lễ ra mắt ở TP. Cao Hùng tháng 9/2023. (Ảnh: AP)

Tòa án Quận Changwon tuyên phạt giám đốc điều hành của một nhà thầu Hàn Quốc 2 năm rưỡi tù giam, còn 2 nhân viên của công ty khác bị tuyên mức án tù 1 năm rưỡi.

Bản án không nêu tên các bị cáo và công ty liên quan.

Theo tòa án, các bị cáo – được thuê để chế tạo ống phóng ngư lôi và hệ thống lưu trữ cho dự án tàu ngầm của Đài Loan (Trung Quốc), đã làm rò rỉ thông tin thiết kế mật cho phía Đài Loan (Trung Quốc).

Tòa cho rằng vụ việc có nguy cơ gây ra “gánh nặng ngoại giao lớn” cho Hàn Quốc.

“Đây là hành vi phạm tội có thể gây đe dọa nghiêm trọng an ninh của Hàn Quốc, khi công nghệ chiến lược bị tiết lộ mà không có sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng, trong khi đối tác xuất khẩu là Đài Loan - có quan hệ căng thẳng với các quốc gia ở Đông Á”, bản án nêu rõ.

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng là cơ quan quản lý hoạt động xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc.

Hàn Quốc có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh và không có quan hệ chính thức với Đài Bắc.

Các bị cáo phủ nhận sai phạm, cho rằng những thông tin họ chia sẻ với Đài Bắc không liên quan đến bí mật kinh doanh hay công nghệ nhạy cảm cần giấy phép xuất khẩu.

Đài Loan (Trung Quốc) đang nỗ lực chế tạo 8 tàu ngầm, nhưng chương trình này không diễn ra theo tiến độ dự kiến vì vấp phải nhiều rào cản. Cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu nguyên mẫu diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Đài Bắc coi nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng vũ trang là một trụ cột chính sách quan trọng, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng gây áp lực trên nhiều lĩnh vực.

Đài Bắc dự kiến tăng chi tiêu phòng thủ thêm 1/5 trong năm tới, để đầu tư nhiều hơn cho mua sắm vũ khí, tăng cường năng lực đối phó với đại lục và thuyết phục Mỹ, rằng họ nghiêm túc trong việc xây dựng sức mạnh quân sự.

Năm 2023, Reuters đưa tin giới chức Hàn Quốc, với lý do lo ngại Trung Quốc trả đũa kinh tế, đã truy tố một nhà thầu Hàn Quốc vì tham gia dự án tàu ngầm của Đài Loan. Tuy nhiên, bản án sau đó đã được hủy bỏ.

Bình Giang
Reuters
#Tàu ngầm #Đài Loan #Hàn Quốc #Bí mật quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục