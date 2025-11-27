Tổng thống Mỹ Trump khuyên Thủ tướng Nhật Bản dịu giọng về vấn đề Đài Loan

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện tới Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong tuần này và khuyên bà không nên khiêu khích Bắc Kinh liên quan đến vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc), Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Nhật Bản và Mỹ nắm được nội dung cuộc điện đàm cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo đăng ngày 27/11, Tổng thống Mỹ Trump nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Trump và nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh về chủ quyền đối với hòn đảo, cũng như trách nhiệm chung của Washington và Bắc Kinh trong việc quản lý trật tự thế giới.

Mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Tokyo bùng lên từ khi bà Takaichi phát biểu trong phiên điều trần của Quốc hội Nhật Bản ngày 7/11, rằng nếu kịch bản Trung Quốc đại lục tấn công đảo Đài Loan xảy ra, Tokyo có thể phản ứng quân sự.

Theo bài viết của WSJ, ông Trump chỉ đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng và không gây áp lực yêu cầu bà Takaichi phải rút lại phát biểu.

Ngày 26/11, Thủ tướng Takaichi nói trước Quốc hội, rằng ban đầu bà không có ý định đề cập đến trường hợp cụ thể mà Nhật Bản coi là "tình huống đe dọa sự sống còn", cho phép nước này triển khai lực lượng phòng vệ để thực hiện quyền tự vệ tập thể.

Tuy nhiên, trong lần đầu tiên bị các nhà lãnh đạo phe đối lập chất vấn tại quốc hội sau khi nhậm chức, Thủ tướng Takaichi khẳng định lập trường của bà phù hợp với các chính quyền trước và bảo vệ phát biểu mà bà đưa ra ngày 7/11.

"Tôi được yêu cầu đưa ra các ví dụ cụ thể, và tôi đã cố gắng trả lời một cách trung thực", Thủ tướng Takaichi nói thêm.

Trước sức ép của lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Yoshihiko Noda, Thủ tướng Takaichi cho biết chính phủ của bà vẫn "để ngỏ" cánh cửa đối thoại với Trung Quốc.

"Trong tương lai, tôi có trách nhiệm xây dựng mối quan hệ toàn diện và tích cực hơn (với Trung Quốc) thông qua đối thoại, và tối đa hóa lợi ích quốc gia của chúng ta", Thủ tướng Takaichi nói.

Khi được các phóng viên hỏi về cuộc điện đàm với bà Takaichi trên chuyên cơ Không lực Một ngày 25/11, ông Trump nói: "Tôi đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời, tôi có mối quan hệ rất tốt với bà ấy". Nhà lãnh đạo Mỹ khen Thủ tướng Nhật Bản "thông minh và mạnh mẽ".

Tổng thống Mỹ Trump cũng dành nhiều lời khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi hai người có cuộc điện đàm mà ông Tập nhấn mạnh rằng việc Đài Loan cuối cùng "trở về với Trung Quốc" là một phần không thể thiếu của trật tự quốc tế hậu chiến.