Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thủ tướng Phần Lan lên tiếng về bê bối khiến Hoa hậu bị tước vương miện

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói rằng vụ bê bối phân biệt chủng tộc dẫn tới việc Hoa hậu Phần Lan bị tước vương miện, cùng với việc một số chính trị gia đăng tải hình ảnh mang tính miệt thị, đang gây tổn hại cho hình ảnh quốc gia.

phan-lan-2.jpg
Cô Sarah Dzafce lúc đăng quang Hoa hậu Phần Lan. Ảnh: EPA

“Hôm qua, trong cuộc tranh luận tại quốc hội, tôi nói rằng sự việc này gây thiệt hại cho đất nước chúng ta. Điều đó chắc chắn là đúng. Cá nhân tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc nào”, ông Orpo phát biểu với báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 16/12.

Bê bối nổ ra từ tuần trước, khi Hoa hậu Phần Lan 2025 Sarah Dzafce bị tước danh hiệu vì vụ chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội từ tháng 11. Trong bức ảnh, cô kéo xếch mắt kèm chú thích “ăn cùng một người Trung Quốc” bằng tiếng Phần Lan. Hành động này bị coi là mang ý phân biệt chủng tộc với người Đông Á.

Sau đó, hai nghị sĩ Kaisa Garedew và Juho Eerola và Nghị sĩ châu Âu Sebastian Tynkkynen thuộc đảng dân túy cánh hữu Người Phần Lan – thuộc liên minh cầm quyền - đăng ảnh làm động tác tương tự để ủng hộ cô Dzafce và chỉ trích ban tổ chức đã tước danh hiệu của cô.

Ông Eerola sau đó đã xin lỗi vì đăng hình ảnh này.

Trưởng nhóm nghị sĩ của các đảng trong chính phủ đồng loạt lên án hành động của nhóm nghị sĩ. Chưa rõ các nghị sĩ có bị kỷ luật hay không.

phan-lan.jpg
Hình ảnh Sarah Dzafce bị cho là kỳ thị chủng tộc

Những bức ảnh này được chia sẻ trên toàn cầu. Hãng hàng không Phần Lan Finnair cho biết những bài đăng đó ảnh hưởng đến hoạt động của họ.

Theo Helsinki Times, hình ảnh ban đầu được một người bạn của Dzafce chia sẻ trong nhóm riêng tư chứ không phải do chính cô đăng. Dzafce giải thích rằng đó chỉ là cử chỉ lúc cô bị đau đầu và áp lực ở mắt trong lúc ăn tối. Cô cho biết người bạn đã tự thêm chú thích mà không hỏi ý kiến cô.

Sau đó, Dzafce đăng lời xin lỗi bằng tiếng Phần Lan trên Instagram: "Tôi muốn xin lỗi, đặc biệt là những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn”.

Cựu Hoa hậu Phần Lan cũng khẳng định một trong những giá trị quan trọng nhất của cô là “sự tôn trọng con người, xuất thân và sự khác biệt”.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này không thuyết phục được cộng đồng mạng. Dưới bài đăng Instagram của cô, nhiều người để lại những bình luận như: “Rất đáng thất vọng”, “Câu trả lời PR rất ‘thú vị’, “Năm 2025 rồi, tôi tưởng Phần Lan có nền giáo dục tốt hơn chứ?”…

Ngày 11/12, ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp xác nhận đã tước vương miện của Dzafce, đồng thời tuyên bố không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hay hành vi kỳ thị nào và gửi lời xin lỗi về sự việc.

Bình Giang
SCMP, Global Times
#Hoa hậu Phần Lan #Kỳ thị chủng tộc #Đông Á #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục