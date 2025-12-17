Tổng thống Trump thêm nhiều quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh Mỹ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tuyên bố mở rộng danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ lên 39 quốc gia, tăng từ danh sách 19 quốc gia trước đó, theo Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, rằng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh “mở rộng và tăng cường hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ các quốc gia có những thiếu sót nghiêm trọng, dai dẳng trong việc sàng lọc, kiểm tra và chia sẻ thông tin để bảo vệ Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh”.

Tuyên bố bổ sung 7 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh, bao gồm: Lào, Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria. Trước đó, Lào và Sierra Leone nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh một phần.

Danh sách mở rộng còn bao gồm 15 quốc gia mới phải đối mặt với các hạn chế nhập cảnh một phần, bao gồm: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Côte d’Ivoire, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.

Quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2026.

Động thái này diễn ra bất chấp lời hứa của Tổng thống Trump về việc sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Syria thành công sau cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt hồi tháng 11 với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa.

Ông Trump thể hiện sự ủng hộ rõ ràng dành cho ông Sharaa - người đã công du qua nhiều nước trên thế giới để thể hiện mình là một nhà lãnh đạo ôn hòa, muốn thống nhất quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh và chấm dứt hàng thập kỷ bị cô lập quốc tế.

Nhưng trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hồi cuối tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên dân sự thiệt mạng ở Syria bởi một kẻ tấn công bị nghi ngờ là thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông mô tả vụ việc là một cuộc tấn công "kinh hoàng".

Nhà Trắng ngày 16/12 viện dẫn tỷ lệ lưu trú quá hạn visa của người Syria để biện minh cho lệnh cấm.

"Syria đang dần thoát khỏi thời kỳ bất ổn dân sự và xung đột nội bộ kéo dài. Dù đang nỗ lực giải quyết các thách thức an ninh với sự phối hợp chặt chẽ của Mỹ, Syria vẫn thiếu một cơ quan trung ương đủ năng lực để cấp hộ chiếu hoặc các giấy tờ dân sự, không có các biện pháp sàng lọc và kiểm tra phù hợp", Nhà Trắng cho biết.

Trước đó hồi tháng 6, Tổng thống Trump đã ký quyết định cấm công dân của 12 quốc gia và hạn chế công dân từ 7 quốc gia khác nhập cảnh Mỹ, nói rằng điều này là cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi "những kẻ khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh khác. Lệnh cấm áp dụng cho cả người nhập cư và người không phải nhập cư, chẳng hạn như khách du lịch, sinh viên và doanh nhân.

Kể từ khi quay trở lại nắm quyền vào tháng 1, ông Trump đã mạnh mẽ ưu tiên việc thực thi luật nhập cư, điều động các đặc vụ liên bang đến các thành phố lớn của Mỹ và từ chối những người xin tị nạn tại biên giới Mỹ - Mexico.

Việc mở rộng danh sách các quốc gia chịu hạn chế nhập cảnh đánh dấu một bước leo thang nữa trong các biện pháp nhập cư mà chính quyền Mỹ đã thực hiện kể từ sau vụ hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn ở Washington vào tháng trước.

Các nhà điều tra cho biết, tay súng là một công dân Afghanistan, người đã nhập cảnh vào Mỹ năm 2021 thông qua một chương trình tái định cư.

Vài ngày sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tạm dừng việc nhập cư từ tất cả các "quốc gia thuộc thế giới thứ ba", mặc dù ông không nêu tên bất kỳ quốc gia nào hoặc định nghĩa thuật ngữ này.